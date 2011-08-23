سطح کشت برنج در گلستان 12 درصد کاهش یافت

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنج کاران این استان امسال در 46 هزار هکتار از زمینهایشان شالی محلی و پرمحصول کاشتند که پیش بینی می شود213 هزار تن شلتوک از آن برداشت شود.

وی پیش بینی کرد از این میزان شلتوک بیش از130هزارتن برنج سفید بدست آید.

وی عنوان کرد: در 35 هزار هکتار از شالیزارهای گلستان ارقام محلی مانند دم سیاه و طارم و در11 هزار هکتار ارقام پرمحصول مانند ندا، فجر، نعمت و شیرودی کاشته شده است.

محمدی بیان داشت: از هر هکتار رقم محلی چهار تن و200 کیلوگرم شلتوک و از هر هکتار رقم پرمحصول شش تن برداشت می شود.

مدیر زراعت جهادکشاورزی گلستان گفت: شالی محصولی است که هر هکتار آن برای رشد نیاز به 20 هزار مترمکعب آب دارد و کم آبی عامل اصلی کاهش کاشت این محصول در گلستان است.

مدیرزراعت جهادکشاورزی گلستان گفت: قیمت بالای برنج نسبت به دیگرمحصولات کشاورزان را به کشت این محصول سوق می دهد و از رغبت آنان برای استفاده از روشهای نوین کاشت می کاهد.

وی افزود: هرکیلوگرم برنج به طور متوسط 16 تا 18 هزار ریال به فروش می رسد.