اعلام برنامه های دهه آخر ماه مبارک رمضان در سعدآباد

به گزارش خبرنگار مهر، از جمله ویژه برنامه های این ایام، تلاوت بخش هایی از دعای پر فیض جوشن کبیر و قرائت دوره ای قرآن کریم بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در محل نماز خانه مجموعه است.

همچنین برگزاری نمایشگاهی از نسخ خطی و قرآنی با عنوان 'آرایه های آسمانی' در موزه صنایع دستی، نمایش تابلو نقاشی 'از ولادت تا شهادت' از آثار 'محمدحسین پنادگو' هنرمند معاصر، در این موزه از دیگر برنامه های ویژه ایام ماه مبارک رمضان در مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد است.

نمایشگاه نقاشی با عنوان 'رنگ سبز مهربانی' به نفع کودکان بهزیستی، ایتام و بیماران سرطانی از یکم تا هفتم شهریور ماه در کاخ موزه نگارستان برپا می شود.

ضمن آنکه این مجموعه در نظر دارد به مناسبت سالگرد واقعه غم انگیز آتش سوزی سینما رکس آبادان که در مرداد سال 1357 و همزمان با ماه مبارک رمضان اتفاق افتاد، عکس هایی از این واقعه را در قالب نمایشگاهی در موزه 'تاریخ معاصر ایران' به نمایش بگذارد.

نصب پلاکاردهای مزین به پیام های قرآنی و احادیث ائمه اطهار(ع) و تابلوهای ویژه ایام سوگواری شهادت حضرت علی(ع) در محوطه باغ موزه سعدآباد، از دیگر برنامه های این مجموعه سعدآباد در ایام لیالی قدر است.

مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد در ماه مبارک رمضان همه روزه به استثنا ایام سوگواری شهادت حضرت امیر مؤمنان علی(ع)، از ساعت 30: 9 تا 16 میزبان علاقه مندان و گردشگران است.