به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی بعد از ظهر سهشنبه در جمع نمازگزاران حرم حضرت معصومه(س) با بیان اینکه لجاجت نمیگذارد انسان پرتگاهی که جلویش است را ببیند، تصریح کرد: دولتمردان اگر دیدند اشتباه کردند بگویند اشتباه کردیم و عذرخواهی کنند و لجبازی نکنند؛ نویسندگان مطبوعات اگر خطایی مرتکب شدند و به آنها تذکر داده شد لجبازی نکنند؛ فعالان اقتصادی اگر مرتکب اشتباهی شدند لجبازی نکنند تا مردم گرفتار شوند.
وی با بیان اینکه معذرت خواستن شجاعت میخواهد که انسان پا بر روی نفس بگذارد، به ذکر احادیثی از پیامبر اسلام(ص) و امام علی(ع) در مورد مذمومبودن لج بازی پرداخت و اظهار داشت: زن و شوهرهای جوان هم مراقیب وسوسه شیطان باشند.
آیتالله مکارم شیرازی به وضعیت کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: کشور لیبی گرفتار لجبازی شد. کشور تونس وقتی بن علی دید مردم اصرار میکنند خداحافظی کرد اما در لیبی حاکم این کشور لج بازی کرد و این هم کشتار داد و نام زشت خودش را در تاریخ ثبت کرد.
وی ادامه داد: مردم بدانند که با لج بازی، دنیا و آخرت آنها به خطر میافتد. بیائیم اگر اشتباهی مرتکب شدیم عذرخواهی کنیم و طرف مقابل هم عذرخواهی را بپذیرد نه اینکه لج بازی کند.
لجبازی پسر نوح او را به کام مرگ کشاند
این مرجع تقلید با اشاره به لجاجت پسر نوح و عدم همراهی با پدرش گفت: قبل از طوفان و سیل، حضرت نوح نگاه دید که پسرش تنها در جایی ایستاده و صدا زد سوار شو و با این کفار نباش، به خاطر اینکه سرنوشت آنها بسیار خطرناک است اما این پسر لجوج گفته بود که به جای دامنه کوه به قله کوهی پناه میبرد تا از این طوفان و آب نجات یابد.
وی ادامه داد: پدرش جواب داد امروز هیچ پناهگاهی به جز این کشتی نیست. پس از آن بود که یک مرتبه موج عظیمی برخواست و پدر از فرزند جدا شد و فرزند مثل پر کاه روی امواج غلتید و از بین رفت.
آیتالله مکارم شیرازی لجاجت را یکی از بدبختیهای بشر دانست و گفت: بسیاری از پروندههایی که در دادگستری مطرح میشود منشا آنها لجاجت است.
وی با اشاره به داستان لج بازی شیطان در سوره هجر گفت: شیطان در صف ملائکه بود و بنا به روایت امیرالمومنین 6 هزار سال خدا را عبادت کرده است اما در مقابل خداوند نافرمانی کرد و فرمان رسید که از بهشت بیرون برود.
وی بیان داشت: شیطان باز هم لج بازی کرد و به خدا گفته بود خدایا حالا که مرا بیرون راندی تا روز قیامت زنده بدار تا همه مردم را منحرف کنم.
آیتالله مکارم شیرازی:
مسئولان و نویسندگان اگر اشتباهی مرتکب شدند لجبازی نکنند / عذرخواهی لازم است
قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان به مسئولان و نویسندگان مطبوعات توصیه کرد که اگر مرتکب اشتباهی شدند بر خطای خودشان لج بازی نکنند، بلکه عذرخواهی کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی بعد از ظهر سهشنبه در جمع نمازگزاران حرم حضرت معصومه(س) با بیان اینکه لجاجت نمیگذارد انسان پرتگاهی که جلویش است را ببیند، تصریح کرد: دولتمردان اگر دیدند اشتباه کردند بگویند اشتباه کردیم و عذرخواهی کنند و لجبازی نکنند؛ نویسندگان مطبوعات اگر خطایی مرتکب شدند و به آنها تذکر داده شد لجبازی نکنند؛ فعالان اقتصادی اگر مرتکب اشتباهی شدند لجبازی نکنند تا مردم گرفتار شوند.
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