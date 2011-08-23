تعریف مسافر در قانون مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه امور گمرکی ماده ۷۶ این لایحه را با ۱۳۹ رای موافق، ۱ رای مخالف و ۶ رای ممتنع تصویب کردند.

براساس این مصوبه مجلس، منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راه‌های مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج شود.

به موجب این مصوبه، شخص غیرمقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود و شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می‌شود جزء مسافر تلقی می شوند.

همچنین براساس تبصره ۱ این ماده مصوب، مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و درصورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.

همچنین براساس تبصره ۲ این ماده مصوب، شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.

