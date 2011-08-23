«57 سال اسارت» به جلد هفتم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) که به درخواست مرحوم حاج سید احمد خمینی و با موافقت رهبر فقید انقلاب اسلامی تشکیل شد، وظیفه داشت تا مجموعه سخنان، تالیفات و اسناد امام خمینی(ره) را جمع‌آوری و اندیشه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی را منتشر کند که پا به پای این رسالت گردآوری اسناد تاریخ انقلاب و ثبت و ضبط خاطرات نیز در دستور کار قرار گرفت.

کتاب «57 سال اسارت» نیز از جمله کتاب‌هایی است که مقطعی از انقلاب اسلامی را روایت می‌کند و علی‌محمد بشارتی که خود از مبارزان قبل از انقلاب بوده و پس از انقلاب در پست‌های اجرایی مختلفی حضور داشته، این کتاب را به رشته تحریر درآورده است.

بشارتی در مقدمه کتاب آورده است: «در راستای تدوین رویدادهای دوران 57 ساله دودمان پهلوی و تحلیل آن رویدادها جلد هفتم این مجموعه تقدیم خوانندگان عزیز می‌شود. این مجلد حوادث پس از سقوط هویدا تا خیزش عظیم مردم تبریز در 29 بهمن ماه 1356 و در پاسداری از قیام مردم قهرمان قم در 19 دیماه 56 را در برمی‌گیرد. پر واضح است که بررسی همه این حوادث را پا به پای امام خمینی پیش می‌رویم و حوادث را از منظر آن قائد بزرگ پی می گیریم. زیرا انقلاب اسلامی بدون نام امام خمینی شروع نمی شد، شکل نمی گرفت، به پیروزی نمی رسید و جمهوری اسلامی را پدید نمی‌آورد.»

این کتاب همانطور که در مقدمه آمده است، جلد هفتم از مجموعه‌ای است که به تحلیل رخدادها و رویدادهای دوران پهلوی پرداخته است (از سال 1300 تا سال 1357 که دوران حکومت پهلوی به حساب می‌آید) در پنج فصل تقسیم بندی شده است.

در فصل اول موضوع تاریخ سلطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته که مولف با ارائه اسنادی از دوره قاجار و پهلوی تحرکات دشمنان ایران را بازگو کرده است. در فصل دوم وقایع و حوادث پس از هویدا و دولت‌های بعد از او مورد بحث قرار گرفته است.

فصل سوم بیان اتفاقاتی بوده که منشاء آن شهادت حاج آقا مصطفی در نجف و پیامد آن حوادثی است که در تمام شهرهای ایران به وقوع می پیوند و عملاً انقلاب اسلامی وارد مرحله جدیدی می شود. فصل چهارم کتاب به موضوع حقوق بشر کارتر می‌پردازد که شاه به دستور کارتر آزادی‌های سیاسی بیشتری را در ایران اعمال می کند. فصل پنجم به آغاز حرکت مردم قم در دی‌ماه 1356 می پردازد و علل این حرکت مورد بحث قرار گرفته است.

این کتاب در 300 صفحه، قطع وزیری و قیمت 3600 تومان منتشر شده است.