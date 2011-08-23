727 طرح از گلستان به جشنواره جوان خوارزمی ارسال شد

محمدرضا ندافی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد، 43 طرح پس از داوری و دفاع حضوری استانی از بین 230طرح برگزیده شهرستان به مرحله کشوری ارسال شد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 22 طرح توسط 43 طرح ( دانش آموز) برای دفاع حضوری در مرحله کشوری از 13 لغایت 16 شهریور ماه 90 در محل دانشگاه شهید رجایی تهران حضور خواهند یافت.

وی در ادامه افزود: تعداد طرح های ارسال به کشوری نسبت به سال قبل ( 26 طرح ) از رشد 165 درصدی ( 1.65 برابر ) برخوردار بوده وتعداد طرح های دعوت شده به دفاع حضوری ( برگزیده مرحله دوم کشوری ) نسبت به سال قبل ( 10 طرح ) از رشد 220 درصدی ( 2.2 برابر ) برخوردار بوده است.

ندافی بیان داشت: در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی (بخش دانش آموزی و دوره های کاردانی) حدود 24 هزار طرح در سطح کشور توسط دانش آموزان دوره متوسطه و دانشجویان دوره های کاردانی آموزش و پرورش به دبیرخانه های جشنواره جوان خوارزمی استان ها ارسال شده است که پس از داوری در سطح منطقه و استان، طرح تعداد 1320 طرح به عنوان برگزیده استانی در 4 و 5 تیرماه به ستاد جشنواره تحویل شد.

سید قاسم حسینی دبیر سیزدهمین جشنواره خوارزمی استان گلستان افزود: پس از دفاع دانش آموزان و بررسی طرح ها از جنبه نوآوری و اجرایی بودن طرح های کاربردی و کارکرد یا کاربرد آنها در شرایط واقعی و ارائه دانش نوین در طرح های بنیادی، تعدادی از طرح ها به عنوان طرح های منتخب داوری نهایی به وزارت علوم معرفی خواهند شد.

وی گفت: پس از داوری مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش طرح های برگزیده کشوری ( رتبه های اول تا سوم کشوری) در نیمه دوم آبان ماه اعلام خواهد شد.



وی اظهار داشت: همچنین تعدادی از طرح ها توسط وزارت آموزش و پرورش به عنوان رتبه های چهارم تا ششم کشوری معرفی می شوند.