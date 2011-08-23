مرکز پژوهشهای دانش بنیان زر تاسیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهشهای دانش بنیان زر با هدف توسعه دامنه فعالیتهای علمی و پژوهشی در صنعت غذا تاسیس شد.
این مرکز توسط گروه صنعتی و پژوهشی زر در راستای تحقق اهداف تحقیقاتی و پژوهشی تاسیس شده است.
گروه صنعتی و پژوهشی زر، زیرساخت خود را در سال 1372 با تاسیس واحد تولیدی آرد فراهم و با راهاندازی آن در سال 1377 کار خود را در صنعت غذا آغاز کرد.
این گروه در سال1380 هم برای اولین بار در ایران خطوط تولید آرد سِمولینا را راهاندازی کرده است.
در عین حال، این گروه همزمان با توسعه کارخانه آرد، واحد تولیدی انواع پاستا خود را در سال 1384راهاندازی کرد و توانست با تولید محصولاتی با کیفیت، سهم موثری را در بازارهای داخلی کسب کند.
ارتقای قابل توجه ظرفیت تولید به همراه افزایش خطوط
گروه یادشده طی پنج سال قادر شد که ظرفیت تولید خود را همراه با افزایش تعداد خطوط جدید، به میزان قابل توجهی ارتقا دهد.
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