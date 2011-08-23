مرکز پژوهشهای دانش بنیان زر تاسیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهشهای دانش بنیان زر با هدف توسعه دامنه فعالیتهای علمی و پژوهشی در صنعت غذا تاسیس شد.

این مرکز توسط گروه صنعتی و پژوهشی زر در راستای تحقق اهداف تحقیقاتی و پژوهشی تاسیس شده است.

گروه صنعتی و پژوهشی زر، زیرساخت خود را در سال 1372 با تاسیس واحد تولیدی آرد فراهم و با راه‏اندازی آن در سال 1377 کار خود را در صنعت غذا آغاز کرد.

این گروه در سال1380 هم برای اولین بار در ایران خطوط تولید آرد سِمولینا را راه‏اندازی کرده است.

در عین حال، این گروه همزمان با توسعه کارخانه آرد، واحد تولیدی انواع پاستا خود را در سال 1384راه‏اندازی کرد و توانست با تولید محصولاتی با کیفیت، سهم موثری را در بازارهای داخلی کسب کند.

ارتقای قابل توجه ظرفیت تولید به همراه افزایش خطوط

گروه یادشده طی پنج سال قادر شد که ظرفیت تولید خود را همراه با افزایش تعداد خطوط جدید، به میزان قابل توجهی ارتقا دهد.

این گروه صنعتی که در حال حاضر بزرگترین صادرکننده ایرانی انواع ماکارونی است، در سکوی نخست صنعت ماکارونی ایران قرار دارد.

همچنین زر توانسته با ایجاد فضای رقابتی در صنعت، به عنوان اولین تولیدکننده انواع ماکارونی و پاستا با آرد سِمولینا در ایران، نقش مهمی را در ارتقای کیفیت تولیدات داخلی به عهده بگیرد.

از سوی دیگر این گروه توانسته است با افزایش تعداد سیلوهای غلات خود، بالاترین توان ذخیره‏سازی یکجا در کشور را کسب کند که این امر بسیار قابل توجه است.

زر همچنین توانسته با راه‏اندازی پنج خط تولیدی آرد نیز در مقام نخست بیشترین ظرفیت تولید یکجا انواع آرد ایران قرار گیرد.