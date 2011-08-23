حامیان در کرمان 15 میلیارد ریال به ایتام کمک کرده اند

ناصر شیبانی در گفتگو با مهر اظهارداشت: طی سال جاری حامیان ایتام مبلغ 30 میلیارد ریال برای حمایت از ایتام پرداخت کرده اند.
شیبانی با اشاره به اینکه 63 درصد حامیان در استان کرمان هستند گفت: این مبلغ توسط 25 هزار و 556 حامی اهدا شده است.
وی با بیان اینکه هر یتیم ماهیانه 50 هزار تومان دریافتی دارد گفت: 913 یتیم زیر 18 سال شامل این کمک ها شده اند.
شیبانی تصریح کرد: طی سال گذشته در قالب اجرای طرح اکرام ایتام 67 میلیارد و 900 میلیون ریال درآمد برای کرمان حاصل شده است.
وی یادآور شد: این نهاد در اجرای طرح اکرام ایتام طی سال گذشته رتبه برتر کشوری را به خود اختصاص داد.
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