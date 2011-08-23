آغاز به کار اداره آموزش دانشگاه تهران از شنبه/ اهمال دانشجویان در مراجعه

سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اضافه کرد: یک بخش از شروع به کار اداره آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در اختیار ما قرار دارد و بخش دیگر در دست شرکتهایی است که می بایست بایگانیهای گردان را از جایگاه قبلی به سازمان مرکزی دانشگاه تهران انتقال دهند و نصب کنند تا کارشناسان بتوانند پرونده های بایگانی را در جای خود قرار دهند.

وی درباره زمان مراجعه دوباره دانشجویان به اداره آموزش تحصیلات تکمیلی این دانشگاه، اظهار داشت: کارشناسان پیش بینی کردند از شنبه 5 شهریورماه دانشجویان امکان مراجعه به این اداره کل را دارند.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه تهران سیستم پاسخگویی به سئوالات مراجعان تغییر کرده است وی دراین باره اضافه کرد: پس از آنکه مراجعه کننده تقاضای خود را در سیستم دانشگاه ثبت کرد به او کد رهگیری داده می شود تا تقاضایش بر اساس نوع آن توسط کارشناسان پیگیری شود.

قمصری درباره علت اعتراض برخی مراجعه کنندگان در خصوص عدم پاسخگویی به سئوالاتشان از سوی این اداره آموزشی، تاکید کرد: تعطیلات اداره آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران به علت عدم امکان پاسخگویی به مراجعین است چون حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تهران مکلف به جابه جایی در محل سازمان مرکزی شد.

وی افزود: بنابراین هنگام جابه جایی تشکیلات معاونت، امکان پاسخگویی وجود ندارد زیرا فعلاً دسترسی کاملی به پرونده های دانشجویان امکانپذیر نیست.

معاون آموزشی دانشگاه تهران تاکید کرد: با بررسی که صورت گرفت، 15 مردادماه از کم مراجعه ترین زمانهای دانشجویان برای انجام این جا به جایی اعلام شد زیرا ثبت نام ترم جدید و برگزاری امتحانات دانشجویان در این تاریخ انجام نمی شد.

وی با بیان اینکه در طول مدت عدم امکان پاسخگویی به سئوالات دانشجویان باز هم پاسخگوی برخی از آنها بودیم، اضافه کرد: در طول این مدت، اداره آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران به دانشجویانی که مشکل نظام وظیفه وغیبت داشتند، رسیدگی می کرد و از بقیه مراجعان هم تقاضا کرده بودیم چون امکان دسترسی به پرونده ها نیست در زمانهای دیگری به این بخش مراجعه کنند.

به گفته قمصری، پیش از انجام این جا به جایی به دانشجویان هم اعلام کرده بودیم به علت نقل و انتقالات امکان پاسخگویی به آنها وجود ندارد.

معاون آموزشی دانشگاه تهران به یک مشکل دانشجویان این دانشگاه اشاره کرد و گفت: دانش آموختگان پسر تا 6 ماه بعد از اتمام دوران تحصیل فرصت دارند تا خود را به نظام وظیفه معرفی کنند، اما آنها تنها در روزهایی به دانشگاه برای پیگیری نامه خود مراجعه می کنند که روزهای پایانی این 6 ماه است.

وی تاکید کرد: این بخش از معاونت آموزشی دانشگاه تهران اگر روزانه پاسخگوی 100 مراجعه کننده بود در این روزها که امکان پاسخگویی کامل وجود ندارد به حدود 40 تا 50 مراجعه کننده پاسخ می دهد.