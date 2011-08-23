اعلام جزئیات ترور شهید علیمحمدی از زبان قاتل/ حکم به زودی صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه رسیدگی به پرونده ترور شهید علیمحمدی روز سه شنبه در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب برگزار شد. در ابتدای این جلسه، قطبی ـ نماینده‌ی دادستان تهران ـ با حضور در جایگاه متن کیفر خواست را قرائت کرد.

متن کیفر خواست

متن کیفرخواست به شرح زیر است: «حافظه تاریخی ملت‌های منطقه ما هرگز فراموش نخواهد کرد که دولتهای استعمارگر به قصد فلسطین و با فراری دادن ملت‌ مظلوم آن از خانه و کاشانه‌ی خود گروه‌های تروریستی مانند آژانس بین‌المللی صهیونیست و بیش از 10 گروه مشابه دیگر را سازماندهی کردند و کارهای متعددی نظیر ترور دانشمندان هسته‌یی در ایران را پدید آورده‌اند.

رژیم صهیونیستی از آغاز پیداش خود تا امروز نیز عملا به رفتارهای تروریستی در درون و بیرون فلسطین ادامه داده‌ و بی‌شرمانه آنها را اعلام هم کرده‌ است.

سردمداران قبلی و کنونی رژیم صهیونیستی آشکارا به تاریخ تروریستی خود و حتی در مواردی به شرکت خود در عملیات ترور افتخار می‌کنند.

ریاست محترم دادگاه؛ در این پرونده آقای علی جمالی فشی 26 ساله، تبعه ایران، اهل کنگاور، مقیم کرج، شغل آزاد، فاقد پیشینه و محکومیت کیفری «بنا به اظهارات خودش»، متاهل، باسواد، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت به اتهام

1 ـ محاربه و افساد فی‌الارض از طریق:

الف) ترور دانشمند هسته‌یی جمهوری اسلامی ایران ـ شهید دکتر مسعود علی‌محمدی ـ به‌واسطه‌ مستقر کردن موتورسیکلت حامل بمب جنب منزل شهید علی‌محمدی و نهایتا انفجار بمب هنگام خروج دکتر علی‌محمدی از منزل که منتهی به شهادت وی شده است.

ب) همکاری با رژیم غاصب اسرائیل و سرویس اطلاعاتی موساد علیه ‌نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جهت ارائه‌ اطلاعات مورد درخواست سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی اسرائیل (موساد)

2ـ تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یکصد و 20 هزار دلار از سرویس اطلاعاتی موساد به واسطه‌ همکاری و ارائه‌ اطلاعات و نهایتا اجرای صحنه‌ ترور که به عنوان پاداش از سرویس فوق‌الذکر دریافت داشته است.

3ـ تخریب عمدی اموال خصوصی شامل خودروها و منازل مسکونی اطراف محل انفجار بمب منتهی به شهادت دکتر علی‌محمدی.

4ـ نگهداری مواد روان‌گردان از نوع متامفتامین به میزان 10 سانتی‌گرم

الف) با عنایت به جمیع اوراق و مندرجات پرونده و مشخصا نظر به گزارش اولیه مدیر کل حقوقی و قضایی ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و متعاقبا گزارش شماره 8233 س 2727 ث اسفندماه سال 89 مرجع مذکور متضمن دستگیری متهم فوق‌الذکر

ب) شکایت اولیای دم شهید به اسامی صغری اسدالله خیاط تهرانی، مادر شهید علی‌محمدی، آقای ایمان و خانم الهام علی‌محمدی فرزندان شهید و نیز شکایت دیگر شکات خصوصی مالکیت اموال منقول و غیر منقول موضوع تخریب به شرح منعکس در قرار مجرمیت

ج) نظریه‌ پزشکی قانونی گزارش معاینه جسد شهید که طی آن علت فوت، صدمات متعدد در اثر پرتاب‌های پرسرعت ناشی از انفجار تعیین شد، منعکس در صفحات 71 و 72 پرونده.

د) مستفاد از گزارش نهایی مدیر کل حقوقی و قضایی ضد جاسوسی وزارت اطلاعات به شرح صفحات 185 الی 190 که طی آن متهم مذکور به تفسیر به جزئیات ارتباط و همکاری با رژیم غاصب اسراییل علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین چگونگی طرح و اجرای ترور شهید علی‌محمدی پرداخته است.

ه) صورت‌جلسه بازرسی و کشف و توزین مواد روان‌گردان مکشوفه از منزل متهم.

و) گزارش مرجع انتظامی کلانتری 101 تجریش تنظیمی از صحنه انفجار منجر به شهادت دکتر علی‌محمدی.

ز) اقرار صریح و مقرون به واقع متهم به ارتکاب بزه‌های ردیف یک، دو و سه در مقاطع مختلف تحقیق در مرجع امنیتی وزارت اطلاعات و به دنبال آن در حضور بازپرس متهم اجمالا به شرح صفحه 208 پرونده که متهم اظهار کرده بعد از مراجعت به ایران بعد از چند روز به بنده اطلاع داده‌اند که باید جهت گرفتن موتور و بردن آن به خانه امن اقدام کنم و درست همانجایی که در اسراییل آموزش داده بودند پارک کنند و بعد از انجام این کار و پارک کردن موتور و دور شدن از محل از طریق تلفن به آنها اطلاع دادم که موتور را پارک کردم. بعد از مدت زمان زیادی با من تماس گرفتند و اطلاع دادند باید موتور را از جلوی درب منزل برداشته و به خانه امن منتقل کنم. فردای آن روز دوباره منتظر تماس آنها همانند روز قبل تمامی مراحل را تکرار کرده و موتور را برداشته و جلوی درب منزل شهید علی محمدی انتقال دادم.

به شرح صفحه 209 پرونده متهم بیان داشته در حدود 120 هزار دلار در چندین مرحله از سرویس اطلاعاتی موساد وجه نقد دریافت کردم و در حدود 30 هزار دلار قرار بود بعد از انجام عملیات پرداخت کنند که بعد از انجام عملیات آن را پرداخت نکردند.

اظهارات متهم به شرح صفحه 209 و 210 پرونده که متهم در پاسخ به بازپرس محترم مبنی بر چگونگی ارائه اطلاعات و همکاری با سرویس‌ اطلاعاتی رژیم صهیونیستی موساد بیان داشته اطلاعات در مورد محل‌های مختلف و اینکه چه اشخاصی در این محل تردد دارند و چه مامورین امنیتی با چه سلاح‌ها و تجهیزاتی در این محل‌ها حضور دارند را به افسران سرویس‌های موساد تحویل دادم و نهایتا صفحه 213 پرونده که متهم در مقام دفاع به صراحت بیان داشته اتهامات همکاری با دولت متخاصم رژیم صهیونیستی و جاسوسی و تحصیل مال نامشروع از سرویس اطلاعاتی موساد و تخریب اموال شکات و همچنین ترور و انفجار بمب منجر به قتل آقای علی‌محمدی را قبول دارم و تمام حقایق و واقعیت‌ها را بیان کردم و در دادگاه آنها را نیز بیان خواهم کرد.

(ح)دفاعیات بلاوجه و عاری از صداقت متهم در جواب اتهام نگهداری مواد روان‌گردان با این توضیح که گرچه ایشان به کشف مواد روان‌گردان در منزلش اقرار کرده اما آن را متعلق به افرادی که در آنجا تردد داشته‌اند، دانسته و این در شرایطی است که هیچ گونه همکاری در جهت معرفی صاحب آن نداشته است و سایر قرائن و امارات و محتویات پرونده.

با اعتقاد بر محرز و مسلم بودن بزهکاری مشارالیه به استناد آیه 33 سوره مائده با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی و به استناد به مواد 183، 186،508 و 678 در قانون مجازات اسلامی و با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 8 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 89 برای نامبرده تقضای تعیین کیفر می‌شود. در ضمن سال وقوع جرم 1388 و محل ارتکاب آن شهر تهران بوده است.

دفاعیات عامل ترور شهید علیمحمدی

قاضی صلواتی پس از تفهیم اتهام به متهم از وی خواست در جایگاه قرار گرفته و دفاعیات خود را ارائه دهد.

رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب از «علی جمالی فشی» در مورد نحوه‌ جذب در سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی سوال کرد که این متهم در پاسخ گفت: ملاقات از طریق شخصی انجام شد که مسئول جذب بود؛ او من را به کنسولگری اسراییل در استانبول برد. ابتدا قرار بود از طریق ورزشی سفر کنم. اوایل فقط صحبت از فروش اطلاعات بود و صحبتی از ترور نبود.

برای هر ملاقات 5 تا 10 هزار دلار دریافت می‌کردم

قاضی صلواتی از تعداد سفرهای متهم به ترکیه و نام افسر اطلاعاتی اسراییل پرسید که متهم پاسخ داد: چهار بار به ترکیه سفر کردم و هر بار هم در کنسولگری اسراییل ملاقات داشتم. نام افسر اطلاعاتی هم که با وی در تماس بودم «دم» بود و اکثر ملاقات‌ها در پارک‌های تهران بود و برای هر ملاقات 5 تا 10 هزار دلار دریافت می‌کردم.

قاضی صلواتی از متهم پرسید: آیا آموزش خاصی دیدید و انگیزه‌ شما از همکاری با رژیم اسراییل چه بود؟ که جمالی فشی در پاسخ گفت: بله، آموزش جمع‌آوری اطلاعات را دیدم. نیت من مراجعه به آنجا و همکاری با آنها نبود ولی طی یک سری از شست‌وشوهای مغزی و صحبت کردن علیه نظام و اسلام، افکار من را علیه نظام برانگیختند یعنی اینکه می‌گفتند نظام جمهوری اسلامی دشمن تمام دنیاست و تروریست است.

در ادامه، قاضی صلواتی از متهم پرسید «آیا سفرهای دیگری هم داشتید؟» که جمالی فشی در پاسخ گفت: سفر دیگری هم به تایلند داشتم. در آنجا با سه نفر از مسئولان آموزش ملاقات کردم. این سفر حدود 10 روز طول کشید و برای اولین بار بود که خارج از کنسولگری ملاقات داشتم.

وی ادامه داد: در آنجا یک سری تست هوش از من گرفتند و بعد آموزش‌های کامپیوتر، عکاسی، فیلمبرداری، تعقیب و مراقبت افراد، نحوه‌ ارتباط گرفتن با افراد، نصب بمب، نصب ردیاب در ماشین، تعقیب موتور و ماشین و ... را دیدم و در تایلند مبلغ 15 هزار دلار دریافت کردم.

قاضی صلواتی از متهم پرسید که «اولین بار بحث عملیات نظامی و ترور از کجا مطرح شد؟» که جمالی فشی در پاسخ گفت: ابتدا قرار نبود به اسراییل بروم. در سفر به ترکیه گفتند ما شما را برای یک ماموریت خیلی مهم انتخاب کرده‌ایم.

عامل ترور شهید علی‌محمدی اظهار کرد: آموزش‌هایی را فرا گرفته بودم تا بعد از دکتر علی‌محمدی اقدام به ترور دکتر شهریاری کنم.

ملاقات با یکی از مسئولان سرویس اطلاعاتی اسراییل در آنتالیای ترکیه



قاضی صلواتی از متهم سوال کرد: در سفر به باکو با چه کسانی ملاقات داشتی؟ که جمالی فشی پاسخ داد: اولین بار با یکی از مسئولان سرویس اطلاعاتی اسراییل در آنتالیای ترکیه ملاقات داشتم. در آذربایجان نیز یکی از مسئولان رده‌بالای موساد دو بار با من ملاقات حضوری داشت که مراحل سفر به اسراییل را برای من توضیح داد.

قاضی از متهم سوال کرد که آیا به زبان فارسی با یکدیگر صحبت می‌کردید؟ که متهم در پاسخ گفت: خیر. این فرد به زبان عبری صحبت می‌کرد که برای من ترجمه می‌شد.

جمالی فشی افزود: بعد از حضور سه چهار روزه در باکو باید لوازمی را تهیه می‌کردیم که پس از تهیه این لوازم و گذشت سه چهار روز از فرودگاه باکو به اسراییل سفر کردیم. در آنجا با شخصی که مسئول آموزش عملیات بود ملاقات کردم که وی مرا به یک هتل منتقل کرد و از فردای آن روز آموزش‌ها شروع شد.

10 روز در اسراییل بودم

عامل ترور شهید علی محمدی اظهار کرد: در آنجا آموزش‌های موتورسواری،‌ گریم، تیراندازی و نصب بمب روی موتورسیکلت را فرا گرفتم و حدودا 10 روز در اسراییل بودم.

جمالی فشی در پاسخ به این سئوال که "آیا ماکتی از منزل شهید علی‌محمدی در اختیار داشتید تا آموزش‌های لازم را در آنجا پیاده کنید؟" گفت: در یک پادگان، تمام مسیر، انبار خانه امن و ماکت منزل علی‌محمدی و حتی رنگ و اندازه آن را نیز منطبق با آنچه در تهران بود درست کرده بودند و در آنجا آموزش‌های لازم ارائه شد.

متهم در پاسخ به این قاضی صلواتی که " آیا در طول این سفرها اطلاعاتی در خصوص شخصیت شهید علی‌محمدی به شما داده شده بود؟»، گفت: خیر. تا سه روز قبل از عملیات حتی آدرسی از منزل شهید علی‌محمدی در اختیار من گذاشته نشد. پس از گذشت مدت زمانی به ایران آمدم و به صورت هفتگی اقداماتی را انجام می‌دادم.

جمالی فشی در پاسخ به این سئوال قاضی که «آیا از سرویس‌ اطلاعاتی جاسوسی اسراییل با شما تماس گرفته می‌شد؟»، اظهار کرد: از طریق لپ‌تاپ اطلاعاتی را به من منتقل می‌کردند. پس از آن باید اقداماتی از جمله تهیه بنزین، روغن و غیره را در دستور کار خود قرار می‌دادم. قرار بود در ابتدا موتور را من تهیه کنم که به من خبر دادند آنها این کار را انجام می‌دهند و سه روز مانده به روز عملیات آدرس منزل را به من دادند.

وی با بیان اینکه طی یک روز به آن محل رفتم، مسیرها را چک کردم و پس از آمدن به خانه به آنها اطلاع دادم که اوضاع خوب است، گفت: چند روز بعد تماس گرفتند که باید بروی و بمب را به موتور نصب کنی. بمب را به تنهایی نصب کردم و وسایلی را که خریده بودم، در انبار گذاشتم.

جمالی افزود: به من گفتند که فردا صبح باید موتور را از انبار برداری و پس از تایید ما کار را انجام دهی اما در آخرین تماس اعلام کردند که برنامه کنسل شده و باید موتور را به خانه امن منتقل کنی و دوباره به من گفتند که فردا باید این کار را انجام دهم. فردای آن روز نیز همین روال طی شد و در نهایت دوباره به من گفتند که وسایل را به خانه امن منتقل کن و به خانه بازگرد.

به من گفته شد که این فرد (علی‌محمدی) دشمن بشریت است

متهم تصریح کرد: قبل از اینکه برنامه ترور پیش بیاید مباحثی ضد نظام و حتی ضد اسلام را برای من مطرح می‌کردند. به من گفته شد که این فرد (علی‌محمدی) دشمن بشریت است و خیال تو از این بابت راحت باشد که ما با آدم بی گناه کاری نداریم.

قاضی در خصوص احساس متهم پس از انجام عملیات سئوال کرد و گفت که "چطور توانستی به خود بقبولانی که یکی از نخبگان کشورت را از بین ببری؟" که جمالی فشی پاسخ داد: اکنون برای این حرف‌ها بسیار دیر است. اگر قبل از آن می‌دانستم که چه شخصیتی ترور می‌شود، می توانستم کاری کنم اما پس از ترور هنگامی که از شخصیت وی مطلع شدم از لحاظ روحی به هم ریختم. طبق آموزش‌هایی که دیده بودم باید پنج ترور را انجام می‌دادم ولی به دلیل اینکه از جهت روحی اوضاع خوبی نداشتم، من را حذف کردند. حتی ملاقات‌هایی را که باید با من انجام می‌شد نیز کنسل کردند.

وی اضافه کرد: هنگامی که یک نفر به صورت روزمره موضوعی را برای تو تکرار می‌کند به طور طبیعی توی ذهن تو می‌رود. من نیز جوان بودم و فکر می‌کردم که کارم درست است.

قاضی از متهم سوال کرد که «جمعا چقدر برای این کار دریافت کردی؟» که وی پاسخ داد: حدود 120 هزار دلار.

رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب سوال کرد که «آیا مملکت خود را ارزان نفروختی؟» که متهم با تایید این مطلب گفت: درست است.

قاضی صلواتی از وی سوال کرد که «آیا ترور بعدی که قرار بود توسط شما انجام شود، ترور دکتر شهریاری نبود؟» که وی پاسخ داد: بله. حتی آموزش‌هایی را در خصوص ترور شهریاری نیز فرا گرفته بودم.

پس از پایان اظهارات متهم، قاضی صلواتی اظهار کرد که ترور دکتر شهریاری و علی‌محمدی مانع پیشرفت کشور ما نخواهد شد و دادگاه نیز طبق قانون عمل می‌کند.

در ادامه این دادگاه، محمدحسن یزدی صمدی ـ وکیل مدافع علی جمالی فشی ـ با بیان اینکه بنده حسب وظیفه باید از متهم دفاع کنم، ایراداتی را نسبت به اتهامات موکل و صلاحیت دادگاه مطرح کرد که پس از پایان دفاعیات وی قاضی صلواتی عنوان کرد که هیچ‌کدام از ایرادات شما وارد نیست.

وی در خصوص ملاقات با موکلش نیز خاطرنشان کرد: از من سئوال شد که آیا با موکل خود ملاقات کردید که من گفتم خیر. در جلسه محاکمه برای من موضوع مشهود خواهد شد و اگر سئوالی برایم به وجود آید، خواهم پرسید. از سوی دیگر این موضوع برای من ممکن است تالی‌فاسد داشته باشد زیرا موکل هرچه می‌گوید ممکن است بعدها گفته شود که وکیلش به وی آموخته است اما هر وقت که می‌خواستم به من وقت ملاقات داده می‌شد.

وی با تاکید بر اینکه همه می‌دانیم که رژیم صهیونیستی کارنامه سیاهی دارد، گفت:‌ آنها موکل مرا شستشوی مغزی داده‌اند، آن هم شستشوی مغزی با آب ناپاک و در حقیقت وی را فریب داده‌اند.

وکیل مدافع علی جمالی فشی در پایان اظهار کرد: غرض از صحبت‌های من عدم مجازات موکلم نیست بلکه روشن شدن چگونگی مجازات وی است.

اسرائیل را به میز محاکمه بین المللی بکشانید

در ادامه دادگاه همسر شهید علی‌محمدی از دستگاه قضایی خواست سران رژیم صهیونیستی را به علت اقدامات تروریستی در محاکم بین‌المللی به محاکمه بکشاند.

همسر شهید مسعود علی‌محمدی اظهار کرد: من از عامل ترور فقط این سوال را دارم که چطور متوجه نشده که اسراییل دشمن چندین ساله‌ ماست و برای کشتن یک نفر نقشه کشیده است؟ چطور فردی که از او به عنوان سازنده‌ بمب اتم نام برده می‌شود، هیچ محافظی ندارد؟ کشور ما بارها و بارها اعلام کرده که ما به دنبال بمب هسته‌ ای نیستیم.

وی با تاکید بر اینکه اصل ترور قبیح است، گفت: همه‌ ادیان ترور را رد می‌کنند. آیا دریافت این پول‌ها برای کشتن یک نفر ارزش دارد؟ ما همه می‌دانیم که اسراییل برای ما شمشیر را از رو بسته است. این فرد چطور توانسته خام وعده‌های رژیم صهیونیستی شود؟

وی در پایان با اعلام تقاضای اعدام برای متهم، گفت: از دستگاه قضایی تقاضا دارم که اسراییل را به علت اقدامات تروریستی در محاکم بین‌المللی به محاکمه بکشاند و امیدوارم خداوند هر فرد و کشور تروریستی را نابود کند.

فرصت قانونی برای صدور رای نهایی

در پایان دادگاه قاضی صلواتی رییس شعبه 15 دادگاه انقلاب با اخذ آخرین دفاع از «علی جمالی فشی» اظهار کرد: ختم رسیدگی به این پرونده اعلام می‌شود و دادگاه ظرف مهلت قانونی اقدام به صدور رای می‌کند.

عامل ترور شهید علی‌محمدی در دفاعیات پایانی خود گفت که با پی بردن به اشتباهش از ترور 5 نفر دیگر خودداری کرده است.

وی اظهار کرد: در اینکه من کار خیلی بدی علیه کشورم انجام دادم شکی نیست ولی این را در نظر بگیرید که اگر من ذاتا آدم بدی بودم الان باید من را برای ترور چهار پنج نفر دیگر هم محاکمه می‌کردید.

جمالی فشی ادامه داد: به علت ذات درونی خودم بود که به اشتباهم پی بردم و از چند ترور دیگر که احتمال داشت به گردن من بیفتد جلوگیری کردم ولی باز هم دلیل نمی‌شود بگویم کار بدی نکردم و در نهایت باید بگویم که پشیمانم.

