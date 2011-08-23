به گزارش خبرنگار مهر، احمد سنجری در نشست خبری پیش از دیدار تیم های راه آهن شهری و مس شرچشمه کرمان که امروز سه شنبه در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد گفت: ما با شرایطی خاصی که داشتیم در مسابقات لیگ برتر حضور داشتیم با این حال وضعیت تیممان روز به روز بهتر شده و همانطور که دیدید هفته گذشته مقابل پرسپولیس بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و می توانستیم برنده شویم.

وی گفت: طی هفته گذشته با توجه به فرصتی که داشتیم و آنالیز بازی راه آهن و نفت تمرینات خوبی را برگزار کردیم و آماده ایم که بازی قابل قبولی را مقابل راه آهن داشته باشیم.

سنجری با اشاره به جوانی تیمش گفت: تیم مس سرچشمه تیمی جوان و در مقایسه با دیگر تیم ها کم تجربه است سعی می کنیم این مشکلات را به نحوی برطرف کرده و در هفته های آینده نتایج مطلوبی بدست آوریم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در هفته گذشته بازی برده مقابل پرسپولیس را مساوی کردیم همه کارشناسان بر این نکته تاکید داشتن که گفته دوم پرسپولیس روی خطای هند بازیکن این تیم به ثمر رسیده است و متاسفانه داور به صورت سهوی از کنار این موضوع گذشت و ما بازی برده را مساوی کردیم.

سرمربی تیم مس سرچشمه افزود: با وجود اینکه با گلی نادرست پیروزی مقابل پرسپولیس را با تساوی عوض کردیم اما این چیزی از مشکلات فنی تیم ما کم نمی کند در خصوص دفاع و حمله مشکلاتی داریم که به زودی برطرف خواهد شد.

خاطرنشان کرد: بدنبال این هستیم که در بازی مقابل راه آهن به امتیاز دست یابیم تا اینکه در 15 روز تعطیلی لیگ به انسجام و همانگی لازم دست یافته و به مراتب بهتر از دیدار مقابل پرسپولیس ظاهر شویم.

وی با اشاره به سابقه دو ساله اش در تیم فوتبال مس سرچشمه گفت: با آگاهی از شرایط تیم مس سرچشمه در این تیم قبول مسئولیت کردم و می دانستم این تیم چه شرایطی دارد خوشبختانه مجموعه مدیریتی باشگاه نیز کامل از شرایط فنی تیم باخبر هستند .

وی در ادامه مدعی شد از جانب مدیریت باشگاه مس سرچشمه به هیج عنوان تحت فشار نیست و افزود: من مربی ای هستم که فقط 13 سال از دوره فعالیتم را صرف آموزش کردم با اینکه هیچ وقت از سوی مسئولان باشگاه تهدید به برکنار نشدم اما معتقدم این از اختیارات مدیریت باشگاه که هر طور خواست در مجموعه فنی تغییرات به عمل آورد.

سنجری در ادامه افزود: اگر مدیران باشگاه تصمیم به تغییر و تحول در تیم دارند من هیچ اعتراضی نخواهم داشت و به خواسته آنها تن می دهم.

وی یادآور شد: شرایط ما در آغاز مسابقات لیگ با 17 تیم دیگر متفاوت بود. ما در حالی لیگ را شروع کردیم که فقط 7 بازیکن داشتیم و 15 بازیکن جدید را به خدمت درآورده بودیم برای هماهنگی کردن این بازیکنان نیز فقط 21 روز زمان در اختیار داشتیم. متاسفانه این زمان کمی است برای آماده سازی یک تیم و نباید ملاک ارزیابی همین چند بازی ابتدای لیگ باشد.

سرمربی تیم مس سرچشمه در ادامه تاکید کرد به دیدگاهای مدیریت این باشگاه احترام می گذارد افزود: مسئولیت نتایج تیم در 4 بازی گذشته و دیداری که فردا پیش رو داریم با من است بعد از این بازی اگر ماندم که هیچ اگر هم رفتم تمام سوابق و اطلاعات تیم را در اختیار مربی بعدی قرار می دهم اما باید این را بگویم چه من بمانم چه فرد دیگری سرمربی شود حفظ کردن در لیگ برتر کاری دشوار است و برای این مهم تمام عوامل باشگاه باید به هم کمک کنند.

"مس سرچشمه برای من مهمترین از خودم است و امیدوارم این تیم موفق باشد". سنجری با بیان این جمله افزود: تیم ما ، فجر سپاسی، صبا و یکی دو تیم دیگر تیم هایی جوان هستند این تیم های جوان و کم تجربه با کار و تلاش زیاد می توانند کارهای زیادی انجام دهند.

وی یادآور شد: سال گذشته فکر می کردند تیم ما اتفاقی به لیگ برتر رسیده است چطور می شود تیمی که بهترین خط حمله را داشته کمترین گل را دریافت کرده و بیشترین برد را بدست آورده است اتفاقی به لیگ برتر رسیده باشد. ما با کار و تلاش زیاد به لیگ برتر رسیدیم و سعی می کنیم در این مسابقات بمانیم.

وی افزود: می گویند لیگ برتر بی رحم است اما من اعتقاد دارم در این مسابقات هم به مانند لیگ دسته اول هر تیمی فوتبال بازی کند موفق خواهد شد.

وی تجربه و داشتن بازیکنان تاثیرگذار را از عوامل موفقیت یک تیم خواند و گفت: من 26 تا 27 سال از عمر خود را برای فوتبال صرف کرده ام و با شرایط آن آشنا هستم باید بگویم برای تیم هایی مانند مس سرچشمه که دنبال سازندگی هستند نباید به مانند تیم هایی که دایه قهرمانی دارند نتایج خیلی تعیین کننده باشد.

سرمربی تیم مس سرچشمه خاطرنشان کرد: قطعا مدیران باشگاه هم بدنبال ساختن تیم هستند اما به علت فشارهای زیادی که به آنها وارد می شود ناچار است به تغیر و تحولات تن دهند.

وی با تاکید بر احترام به رسانه ها خاطرنشان کرد: فوتبال بدون رسانه ها معنا ندارد و باید رسانه با انتقادها و کارشناسی های فوتبال به ما کمک کنند. من شخصا از راهنمایی و کمک های رسانه ها استفاده می کنم و در عین حال از کمک های 7 نفر از مربیانی که از آنها کار آموخته ام بهره می برم.

سنجری با تاکید بر اینکه برخی از رفتارها در فوتبال ایران حرفه ای نیست و هیجانات در مسابقات داخلی ما بیش از مسائل فنی است خاطرنشان کرد: ببینید خروجی این تیم چیست و چقدر توانسته به فوتبال کشور بازیکن معرفی کند. فوتبال چقدر پدیده داشته چند بازیکن در اختیار مربی تیم ملی قرار داده و ...

وی با انتقاد از این موضوع که فوتبال ایران سالها از دیگر کشورهای آسیایی عقب است گفت: در جامعه ای که مسائل اسلامی، انصاف، صبر و حوصله و مسائلی از این دست از اهمیت ویژه ای برخوردار است شایسته است مدیران نیز در تصمیم گیری و رفتار خود چنین مسائلی را لحاظ کنند.

سنجری گفت: من نیاز به حمایت واقعی این و آن ندارم من یک معلم هستم و هرکجا که بتوانم به فوتبال کشور خدمت کنم در خدمت این رشته خواهم بود در غیر این صورت بدون اعتراض می روم.

دیدار تیم های فوتبال راه آهن شهرری و مس سرچشمه در هفته پنجم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 22 روز چهارشنبه در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار خواهد شد.