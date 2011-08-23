پدر بازیکن تیم فوتبال چلسی زنده پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از اینکه پدر میکل در روز 12 آگوست ربوده شده، آدم ربایان برای آزاد کرد او مبلغ قابل توجهی از این هافبک چلسی طلب کردند. میکل با وجود اینکه در شرایط روحی مناسبی قرار نداشت در دیدارهای هفته اول و دوم چلسی به ترتیب مقابل استوک سیتی و وست بروم به میدان رفت. او حتی در یک برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرد و با گریه از آدم ربایان خواست تا پدرش را هر چه زودتر آزاد کنند.

پدر میکل بعد از آزادی در مورد مشاهداتش گفت: "آدم ربایان 5 نفر بودند که لباس های نظامی بر تن داشتند و با یک اتومبیل نظامی مرا به مکانی نامعلوم بردند و بارها کتک زدند."

پلیس نیجریه هم اکنون 5 نفر را به عنوان مظنون دستگیر کرده است. این اولین باری نیست که یکی از اعضای خانواده یک بازیکن شاغل در لیگ برتر در نیجریه ربوده می شود. پیش از این سال 2008 برادر "ژوزف یوبو" مدافع اسبق باشگاه اورتون نیز قربانی چنین حادثه ای شده بود. در نیجریه عموم مردم بسیار فقیر هستند و با هزینه روزی کمتر از 2 دلار زندگی می کنند.