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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۴۴

کنسولگری‌های خارجی در ایران مجاز به داشتن پیک سیاسی شدند

کنسولگری‌های خارجی در ایران مجاز به داشتن پیک سیاسی شدند

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کنسولگری‌های کشورهای خارجی در ایران به شرط معامله متقابل، حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی به وسیله پیک سیاسی داده شد.

 به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه امور گمرکی ماده ۸۰ این لایحه را با ۱۱۷ رای موافق، ۱ رای مخالف و ۷ رای ممتنع تصویب کردند.

براساس این مصوبه مجلس، به کنسولگریهای کشورهای خارجی در ایران به شرط معامله متقابل، حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی به وسیله پیک سیاسی داده می شود و در این صورت کلیه شرایط مقرر در این مبحث درباره آنها رعایت می شود.
 
به موجب این مصوبه، پیک سیاسی وارده به کشور باید علاوه بر گذرنامه سیاسی دارای ورقه مخصوص پیک سیاسی صادره از طرف فرستنده بسته پست سیاسی باشد و ورقه مزبور باید روادید مخصوص پیک سیاسی داشته باشد. این روادید فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران یا سفارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج صادر می شود.
کد مطلب 1390189

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