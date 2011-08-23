کرایه سرویس مدارس در گنبد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نبی الله آخوندی ظهرسه شنبه در جلسه کارگروه حمل و نقل دانش‌آموزان این شهرستان افزود: براساس کارشناسی انجام شده حداکثر کرایه ماهانه هر نفر برای سواری تاکسی 200 هزار ریال، ون 145 هزار ریال و مینی بوس 125 هزار ریال تعیین شده است.

مدیر آموزش و پرورش گنبدکاووس از برگزاری همایش توجیهی ویژه رانندگان سرویس مدارس این شهرستان در نیمه نخست مهرماه امسال خبر داد و گفت: مدیران مدارس باید رانندگان سرویس‌های پیش‌بینی شده خود را جهت انجام مراحل تایید صلاحیت به این مدیریت معرفی کنند.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس برضرورت تایید صلاحیت اخلاقی و کاری همه رانندگان سرویس مدارس این شهرستان از سوی انتظامی تاکید کرد.

سرهنگ محمدعلی عسکری گفت: راهور انتظامی گنبدکاووس از فعالیت رانندگان فاقد صلاحیت جلوگیری خواهد کرد.

وی همچنین ضمن تاکید بر ایمنی سرویس‌های مدارس، افزود: علاوه بر صلاحیت اخلاقی و کاری، داشتن بیمه نامه معتبر، کپسول اطفای حریق و توجه به ظرفیت وسیله نقلیه از دیگر شرایط لازم برای فعالیت رانندگان سرویس مدارس است.

سرهنگ عسکری همچنین پیشنهاد داد: برای شناسایی سرویس‌های مدارس تمامی این سرویس‌ها دارای آرم متحدالشکل باشند ضمن اینکه برگزاری کلاس‌های توجیهی وی‍ژه مربیان و دانش‌آموزان برای استفاده از سرویس‌های مجاز ضروری است.