بهره برداری از 75 پروژه کشاورزی در آذربایجان شرقی طی هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان ظهر سه شنبه در گفتگو خبرنگاران اظهار داشت: برای افتتاح و بهره برداری از این طرح ها 143میلیارد و 819 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

محمدیان یادآور شد: همزمان با هفته دولت و گرامیداشت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، 41 پروژه آب و خاک، چهار پروژه باغبانی، سه پروژه صنایع کشاورزی، 24 پروژه دام و طیور، سه پروژه شیلاتی در مناطق مختلف استان، به بهره برداری رسیده و سه هزار و 123 خانوار، از مزایای این پروژه ها بهره مند می شوند.

وی با بیان اینکه 56 میلیارد و 94 میلیون ریال از هزینه های اجرایی این پروژه ها از محل اعتبارات دولتی بوده است افزود: 87 میلیارد و 725 میلیون ریال هزینه 144 میلیارد ریالی این پروژه ها نیز از اعتبارات و تسهیلات بانکی تخصیص یافته بوده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه سال جهاداقتصادی، جهادگران آذربایجان شرقی را قادر ساخته است با 75 پروژه عمرانی زیربنایی، به استقبال هفته دولت در سالجاری بروند گفت : بیشترین میزان پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت سالجاری مربوط به بخش آب وخاک سازمان بوده که با اعتباری بالغ بر56 میلیارد و 94 میلیون ریال عملیاتی شده است.

محمدیان همچنین با اشاره به عزم دولت خدمتگزار برای یاری رسانی به تمامی اقشار پر تلاش عرصه های اقتصادی، اجتماعی، بخصوص در بخش کشاورزی و افزایش میزان اشتغال در استان افزود: با بهره برداری از این طرح ها، 123 نفر بصورت مستقیم و 286 نفر بصورت غیرمستقیم در آذربایجان شرقی مشغول به کار می شوند.