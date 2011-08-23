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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۲۲

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"پروریج آبادیها" آبدار می شوند/ درخواست تامین اعتبار در بودجه 90

"پروریج آبادیها" آبدار می شوند/ درخواست تامین اعتبار در بودجه 90

ساری - خبرگزاری مهر: آب و فاضلاب روستایی مازندران در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر از وضعیت نابسامان روستای پروریج آباد ساری، از قول مساعد مسئولان این شرکت برای تخصیص اعتبار در بودجه امسال جهت تامین آب شرب روستاییان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش از وضعیت نابسامان آبرسانی در روستاهای بخش کلیجانرستاق ساری خصوصا روستای پروریج آباد منعکس کرده بود که با گذشت سی و سه سال از پیروزی انقلاب، مردم این روستای همجوار مرکز استان از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار نیستند.

پیرو این گزارش، سید محسن سجادی رئیس روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفار مازندران نیز در نمابری به خبرگزاری مهر در مازندران اعلام کرد: برای تامین آب شرب روستای پروریج آباد یک حلقه چاه در سال 88 حفر شد اما متاسفانه به آب شرب قابل استحصال از چاه حفر شده دست نیافتیم.

وی افزود: در سال 89 رئیس اداره مطالعات و کارشناس منابع آب شرکت آبفار مازندران به همراه نمایندگان روستا جهت شناسایی منبع تامین آب جدید از منطقه بازدید کرده اما متاسفانه چشنمه ای مطمئن و بلامعارض در منطقه یافت نشد که مکان جدیدی برای حفر چاه در نظر گرفته شد.

سجادی اظهار داشت: در همین راستا برای حفر چاه در روستای پروریج آباد، اعتباری در سال 90 پیش بینی شده که پس از ابلاغ و تبادل موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی استانداری مازندران، عملیات حفر چاه برای آبرسانی به اهالی این روستا شروع و در صورت دستیابی به آب قابل شرب کافی و تامین اعتبارات لازم مابقی کارهای اجرایی انجام خواهد شد.

کد مطلب 1390207

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