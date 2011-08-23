به گزارش خبرگزاری مهر، حبیبالله صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه در نشست تخصصی تصویرسازی قرآنی - که در غرفه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایشگاه قرآن برگزار شد با بیان این مطلب گفت: تصویرگری قرآنی حرمت دارد و باید با توجه به این حرمت و احترام خاص به قرآن، هنرمندان اقدام به تصویرگری هم در مفاهیم قرآنی و هم در قصههای دینی کنند.
وی با اشاره به اینکه تصویرگران قرآنی باید لایه لایه مفاهیم را پیدا کرده و تصویرگری کنند، افزود: تصویرگران باید نشانهای تصویری خود را با آرایهها و اندیشههای قرآنی تعبیه کنند که این کار سختی است.
به گفته صادقی نقاشان پس از انقلاب سعی کردند نشانههایی را در حوزه مفاهیم دینی به وجود آورند، اما بیشتر تصویرگریها مربوط به تصاویر غار حرا و جنگهای پیامبر(ص) و یا فداکاریهای حضرت علی (ع) بود.
وی با بیان اینکه تصویرسازیهای انجیل و تورات در حد یک فضای مادی و لحظات زمینی است، تصریح کرد: باتوجه به تاریخ تصویرگری در ایران، تصویرگران ایرانی بهویژه در فضای انقلابی این فرصت را باید داشته باشند تا در این حوزه اقدام به خلاقیت کنند و در تعامل با سازمانهای فرهنگی و هنری بار دیگر در سطح جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند.
صادقی پیشنهاد داد: سازمانهای فرهنگی و هنری با همکاری انجمن تصویرگران امکانی برای چاپ آثار تصویرگری قرآنی به وجود آورند، از سوی دیگر هنرمندان با کشف رمز نشانههای قرآنی به این مفاهیم عینیت بخشیده و با زبان تصویر مفاهیم قرآنی را به مخاطبان خود منتقل کنند.
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