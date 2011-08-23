5 سیلوی فلزی در گلستان بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران افزود: این سیلوها در شهرستان های گرگان، علی آباد، مراوه تپه، رامیان و مینودشت به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: همچنین انبار مکانیزه 20هزار تنی در مینودشت نیز بهره برداری می رسد و این سیلوهاو انبار ظرفیت ذخیره سازی 170هزارتن را دارد که با اعتبار 170میلیارد ریال این پروژه ها به بهره برداری می رسد.

استاندار گلستان بیان داشت: هدف گذاری ما در استان در بحث ذخیره سازی هزار و500 میلیون تن تا پایان سال 91است.

قناعت گفت: ظرفیت فعلی ما 470هزار تن است که تا پایان امسال هم 340هزار تن هم به آن اضافه می شود و ظرفیت ذخیره سازی ما به 810 هزار تن می رسد.

استاندار گلستان از افتتاح هزار و434 پروژه در هفته دولت در گلستان با اعتباری بالغ بر شش هزار و660 میلیارد ریال خبرداد.

قناعت افزود: از این پروژه ها هزار و314 پروژه با اعتبار سه هزار و527 میلیارد ریال قابل افتتاح است و210 پروژه نیز با اعتبار سه هزار و133میلیارد ریال عملیات اجرایی اش آغاز می شود.

وی در ادامه اظهار داشت: از هزار و314 پروژه قابل افتتاح در هفته دولت ،676 پروژه در حوزه عمرانی ،638پروژه نیز در بخش تولید واقتصاد واز 120 پروژه کلنگ زنی در این هفته 92 پروژه در بخش عمرانی و28 پروژه نیز در حوزه تولیدی و اقتصادی است.

وی اشتغال ایجاد شده در خصوص پروژه های قابل افتتاح را هزار و832 فرصت شغلی عنوان کرد و افزود: در پروژه های که کلنگ زنی آن آغاز می شود نیز 520 فرصت شغلی ایجاد می شود که در مجموع دو هزار و352 فرصت شغلی را شامل می شود.

استاندار گلستان با اشاره به برخی پروژه های قابل افتتاح در این هفته تصریح کرد: گازرسانی به 41روستا ، آغاز عملیات گازرسانی به 27روستا و افتتاح گازرسانی به 80 واحد صنعتی استان و دو شهرک صنعتی در بندرگز و گرگان از جمله این پروژه ها است.

قناعت بیان داشت: در حوزه بنیاد مسکن نیز افتتاح دوهزار و200واحد طرح مسکن روستایی یا مقاوم سازی در استان با اعتبار 220میلیارد ریال انچام گرفته است و در این هفته همچنین افتتاح شش طرح هادی روستایی را با اعتبار 20 میلیارد ریال داریم.