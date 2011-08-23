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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۰۷

شیران خبر داد:

اصفهان میزبان رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان کشور

اصفهان میزبان رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان کشور

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کشتی استان اصفهان از برگزاری رقابتهای قهرمانی جوانان کشور در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داود شیران رئیس هیئت کشتی استان اصفهان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: اصفهان روز سی ام شهریورماه به مدت دو روز میزبان رقابتهای جوانان و رده سنی آزاد خواهد بود و این مسابقات در ورزشگاه هفده شهریور برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: تیم جوانان اصفهان جهت حضور پرقدرت در این رقابتها صبح امروز برای برپایی اردویی ۱۰ روزه اصفهان را به مقصد تهران ترک کرد.

شیران پیرامون این رقابتها توضیح داد: در این رقابتها همه استانها حضور دارند که در هشت وزن با هم به رقابت خواهند پرداخت و امیدواریم بهترین میزبانی را استانها در اصفهان تجربه کنند.

وی در پایان درمورد کلاس مربیگری که در اصفهان برگزار شد، افزود: اولین دوره کلاس مربیگری درجه دو هفته گذشته با حضور ۶۰ نفر زیر نظر مدرسانی همچون هادی حبیبی (کشتی آزاد) و علیرضا لرستانی (کشتی فرهنگی) برگزار شد که می تواند برای کشتی استان پربار باشد.

کد مطلب 1390211

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