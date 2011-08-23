اصفهان میزبان رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، داود شیران رئیس هیئت کشتی استان اصفهان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: اصفهان روز سی ام شهریورماه به مدت دو روز میزبان رقابتهای جوانان و رده سنی آزاد خواهد بود و این مسابقات در ورزشگاه هفده شهریور برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: تیم جوانان اصفهان جهت حضور پرقدرت در این رقابتها صبح امروز برای برپایی اردویی ۱۰ روزه اصفهان را به مقصد تهران ترک کرد.

شیران پیرامون این رقابتها توضیح داد: در این رقابتها همه استانها حضور دارند که در هشت وزن با هم به رقابت خواهند پرداخت و امیدواریم بهترین میزبانی را استانها در اصفهان تجربه کنند.

وی در پایان درمورد کلاس مربیگری که در اصفهان برگزار شد، افزود: اولین دوره کلاس مربیگری درجه دو هفته گذشته با حضور ۶۰ نفر زیر نظر مدرسانی همچون هادی حبیبی (کشتی آزاد) و علیرضا لرستانی (کشتی فرهنگی) برگزار شد که می تواند برای کشتی استان پربار باشد.