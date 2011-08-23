فروش کالای تملیکی به ارزش 17 میلیارد ریال در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبد امامی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این میزان کالا شامل کالاهای منقول و غیرمنقول بوده که بیشترین میزان با ارزش 10 میلیارد و 67 میلیون ریال از قاچاقچیان کالا کشف و ضبط شده است.

وی اظهار داشت: همچنین طی این مدت یک هزار و 254 پرونده اموال منقول و 97 پرونده غیرمنقول تشکیل شده که بیشترین تعداد اموال منقول مربوط به 756 فقره قاچاق بوده و مابقی شامل 321 فقره پرونده اموال ضبطی، 175 فقره پرونده قضایی و دو مورد پرونده اموال متروکه گمرگ بوده است.

مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی آذربایجان غربی از امحای کالا به ارزش بیش از 13 میلیارد و 985 میلیون ریال طی این مدت خبر داد و بیان داشت: این کالاها شامل 23 تن البسه مستعمل تاناکورا به ارزش 795 میلیون و 927 هزار ریال، انواع دارو شامل قرص نیروزای بدنسازی به ارزش شش میلیارد و 436 میلیون ریال و لوازم آرایشی و بهداشتی به ارزش 167 میلیون ریال است.

به گفته عبد امامی مواد خوراکی به ارزش 194 میلیون ریال، لوازم پزشکی و پیراپزشکی به ارزش پنج میلیارد و 300 میلیون ریال، 295 قوطی پودر بدنسازی به ارزش 69 میلیون ریال، 13 تن پودر شربت به ارزش 164 میلیون ریال و هفت هزار شعله لامپ رشته ای به ارزش هفت میلیون ریال نیز از دیگر کالاهای امحا شده در سطح استان است.

وی از کسب رتبه پنجم کشوری توسط آذربایجان غربی از نظر حجم پرونده ها و میزان فروش کالاهای تملیکی بعد از استانهای فارس، اصفهان، تهران و هرمزگان نیز خبر داد و گفت: همچنین استان از نظر تملک اموال غیرمنقول پس از تهران و خراسان رضوی رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.