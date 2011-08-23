تلفن همراه؛ بهانه ای برای خلاص شدن از دست دیگران!

به گزارش خبرگزاری مهر، "ببخشید! الان وقت ندارم، دارم با موبایل حرف می زنم." این عبارت آشنایی است که ممکن است گاهی اوقات برای خلاص شدن از دست آدمهای مزاحم از آن استفاده کرده باشید.

نتایج تازه ترین نظرسنجی که موسسه Pew Internet & American Life Project از 2 هزار و 277 شهروند آمریکایی بزرگسال 18 تا 65 سال گرفته است نشان می دهد که بسیاری از دارندگان تلفنهای همراه از این بهانه برای دوری جستن از تعاملات اجتماعی و رهایی یافتن از دست افراد مزاحم استفاده می کنند.

در این نظرسنجی، حداقل 30 درصد از شرکت کنندگان بین 18 تا 29 سال اظهار داشتند که در 30 روز اخیر حداقل یکبار برای تعامل نکردن با فردی بهانه آورده اند که مشغول صحبت با تلفن همراه هستند که این میزان در بین افراد بین 30 تا 49 سال برابر با 11 درصد و در بین افراد 50 تا 65 سال برابر با 6 درصد بود.

در این تحقیق که "آمریکایی ها و تلفنهای همراه آنها" (Americans and Their Cell Phones) نام دارد به بررسی گسترش و روش استفاده از دستگاه موبایل در آمریکا پرداخته شد.

این نتایج نشان داد که 83 درصد از مصاحبه شوندگان حداقل یک دستگاه تلفن همراه دارند که این موبایل در 35 درصد از موارد یک تلفن همراه هوشمند است. داشتن تلفن همراه هوشمند بدان معنی است که مالکان این ابزارها از امکان ورود به اینترنت، ارسال ایمیل، بارگذاری برنامه های جانبی موبایل و سایر محتواهای چندرسانه ای برخوردارند.

براساس گزارش "پی. سی مگزین"، در این نظرسنجی مشخص شد که گسترده ترین نوع استفاده از تلفنهای همراه ارسال و دریافت "اس. اس. ام" است و 73 درصد از کاربران اظهار داشتند که به عنوان دومین فعالیت اصلی از دوربین دستگاه موبایل خود استفاده می کنند.

در کنار این کاربردهای سنتی، امروز این ابزار به یک وسیله جدانشدنی به ویژه برای جوانان تبدیل شده است. به طوریکه 70 درصد از مصاحبه شوندگان بین 18 تا 29 سال و 51 درصد از مصاحبه شوندگان بین 30 تا 49 سال تائید کردند که از موبایل خود برای سرگرمی و یا برای دوری جستن از لحظات کسالت بار استفاده می کنند و 27 درصد از آنها خاطر نشان کردند که زندگی برای آنها بدون اینکه تلفن همراهشان را در دست داشته باشند بسیار دشوار است.

40 درصد نیز اظهار داشتند که در موقعیتهای ضروری از تلفن همراه خود برای کسب اطلاعات مفید کمک گرفته اند.