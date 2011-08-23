انجام 27 هزار هکتار عملیات جنگلکاری در سال 89

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اورنگی افزود: به مناسبت هفته دولت 184 پروژه آبخیزداری در سطحی معادل 160 هزار هکتار در کشور افتتاح می‌شود.

سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: با این تعداد پروژه که در 22 استان کشور به بهره‌برداری خواهد رسید زمینه‌های لازم برای ایجاد، تثبیت و بهبود اشتغال بیش از 6 هزار نفر ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به مزایای فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوانداری گفت: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، ظرفیت لازم به منظور استحصال حدود 153 میلیون متر مکعب رواناب سطحی و کنترل حدود 5/2 تن فرسایش خاک و همچنین کنترل رسوب حدود 1/1 میلیون تن فراهم شده است.

به گفته اورنگی، در سال گذشته 1/27 هزار هکتار عملیات جنگل‌کاری و توسعه فضای سبز در کشور صورت گرفته است و طی همین مدت 36 هزار واحد دامی و 170 خانوار جنگل‌نشین از مناطق جنگلی شمال کشور خارج شدند.



وی همچنین با اشاره به اینکه میزان سطوح اجرایی طرح‌های مرتعداری در سال گذشته به 2/16 میلیون هکتار رسید، گفت: طی این مدت در سطحی بیش از 53 میلیون هکتار از مراتع کشور عملیات اصلاحی و احیایی انجام شد.

اورنگی یادآور شد: در سال گذشته برای 189/3 میلیون هکتار از اراضی کشور به نام دولت سند صادر شد.

