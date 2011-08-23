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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۲۴

در خراسان جنوبی/

برنامه های جدی برای ارتقای شاخص های بهداشت و درمان اجرا خواهد شد

برنامه های جدی برای ارتقای شاخص های بهداشت و درمان اجرا خواهد شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان جنوبی گفت: طی چند سال اخیر خدمات و اقدامات بسیار مناسبی در بخش بهداشت و درمان در استان صورت گرفته است و برنامه های جدی برای ارتقای شاخص های بهداشت و درمان در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان رشید در نشست صمیمی با پزشکان شاغل در نیروهای مسلح استان با بیان اینکه پزشکی در خراسان جنوبی از قدمت بالایی برخوردار است، گفت: برغم خدمات و اقدامات انجام شده از سوی دولت نهم ودهم، هنوز در بخش بهداشت و درمان مشکلاتی در استان وجود دارد که باید مرتفع شود.

وی نبود مرکز شیمی درمانی و رادیوتراپی، مشکلات مرتبط با سوء تغذیه کودکان و بالا بودن نرخ بیماران سرطانی در استان نسبت به میانگین کشوری را از جمله این مشکلات برشمرد.

وی ادامه داد: شبانه روزی نبودن برخی از مراکز بهداشتی و درمانی در مراکز بخش ها و روستاها و نبود برخی تخصص های مورد نیاز در استان از جمله مشکلات موجود در بخش بهداشت و درمان استان است.

رشید تصریح کرد: اخیرا مشاور استاندار در امور بهداشت و درمان در استان منصوب شده و برنامه های جدی برای ارتقای این شاخص ها وجود دارد.

استاندار خراسان جنوبی گفت: مجوز دانشکده دندانپزشکی در استان اخذ شده که به زودی وارد عملیات اجرایی خواهد شد.

وی به فرصت های موجود در بودجه سنواتی سال جاری و برنامه پنجم توسعه در زمینه کمک به مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اشاره کرد و افزود: حل مشکلات مرتبط با بهداشت و درمان نیازمند یک عزم جدی و مشارکت عمومی است که در این بین رسانه ها و صداوسیما نقش مهمی برعهده دارند.

رشید در پایان بحث پوشش های بیمه ای و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را از جمله اقدامات مهم دولت در جهت محرومیت زدایی و کمک به اقشارآسیب پذیر دانست و افزود: این اقدام دولت قطعا در ارتقای شاخص های بهداشتی و درمانی نیز موثر و مفید خواهد بود.

کد مطلب 1390220

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