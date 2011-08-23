سرطان خون با آزبست ارتباطی ندارد/ 25 هزار شغل مرتبط با آزبست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کاظم ندافی روز سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت:‌ در سال 78 مصوبه ای در هیئت دولت مطرح شد و بر اساس آن مقرر گردید در طول مدت 8 سال برای جمع آوری آزبست در کشور اقدام شود که متاسفانه این مصوبه اجرایی نشد.

وی مهمترین علت اجرایی نشدن این مصوبه را جایگزین نکردن کاربردهای آزبست عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 25 هزار شغل مرتبط با آزبست در کشور وجود دارد که تعطیل کردن آنها با بیکاری این تعداد از شاغلین همراه است که ابتدا باید این مشکل رفع شود و البته در بعضی از استانها و در بخش ساختمانی اقدامات خوبی صورت گرفته و بسیاری از آنها تعطیل یا جایگزین شده اند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ادامه داد: طبق آخرین بررسیهای صورت گرفته توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ میزان آزبست در بعضی مناطق به خصوص میادین اصلی، جنوب و غرب تهران بالا است که مهمترین عامل آزبست، ‌لنت ترمزهای وسایل نقلیه سنگین است.

وی افزود: در رابطه با جلوگیری از ورود این لنتها هشدارهای لازم را به وزارت صنایع، تجارت و بازرگانی داده ایم که امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد ورود این نوع محصولات به داخل کشور نباشیم.

ندافی در خصوص بنزن موجود در هوا گفت: بنزن یکی از ترکیبات اصلی بنزین است و از جمله ترکیباتی است که در سرطان خون نقش دارد و میزان این آلاینده، در حوالی پمپ بنزین و مراکز پرترافیک شهری از حد استاندارد بالاتر است.

وی تصریح کرد: این آلاینده از موتور خودروهایی که قطعه کنیستر (دستگاهی که بخارات بنزین را به سیکل سوخت اتومبیل بر می گرداند) ندارند، از راه تخلیه بنزین از تانکرها به مخازن بنزین و سوخت گیری اتومبیلها وارد هوا می شود.

ندافی به مردم توصیه کرد: از استنشاق بوی بنزین در پمپهای بنزین خودداری کرده و از بردن اطفال و سایر اعضای خانواده به پمپهای بنزین جلوگیری کنند.

وی با عنوان این مطلب که در سال گذشته و در 4 فصل سال تعداد روزهایی که هوا پاک باشد صفر بوده است، گفت: ارتقای استانداردهای کیفیت هوا باعث شده است تعداد روزهای ناسالم افزایش پیدا کند.

ندافی در خصوص آمار مرگ و میرهای مربوط به آلودگی‌های هوا اظهار داشت: طبق برآوردی که شده در سال گذشته میزان مرگ و میر 3 هزار و 600 نفر بوده است که البته در این آمار، مداخلات بالینی صورت نگرفته است که معلوم شود این افراد قطعاً به دلیل آلودگی هوا فوت کرده‌اند.

وی آلودگی صوتی را یکی دیگر از آلودگیهای مهم در کلانشهر تهران عنوان کرد و گفت: بحث آلودگی صوتی یک امر جدی است که باید در منشاء کنترل شود.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: موتورسیکلتها عامل اصلی آلودگی صوتی هستند در کنار آنها نمی‌توان سر و صدای هواپیماها و سایر خودروها را نیز نادیده گرفت که در این خصوص قراردادن محافظ‌ها در حاشیه اتوبانها و محدود کردن تردد وسایل نقلیه فرسوده و موتورسیکلتها از اقداماتی بوده که برای کاهش این آلودگی صورت گرفته است.