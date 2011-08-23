به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر قنبری کارشناس عرفان و ادیان به ستاد خبری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن گفت:‌

زمانی اصرار بر این بود که عرفان عام نشود، اما اقتضای جهان امروز آشنایی همه مردم با مباحث عرفانی است.



وی با بیان اینکه بخشی از عرفان تخصصی است اما بخش دیگر آن قابل ارائه است، تصریح کرد: هرچند انسان همواره نیاز معنوی دارد، اما این نیاز برای انسان امروز بیشتر احساس می‌شود و بهترین روش درمان رنج و درد انسان امروز عرفان است.



عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تغییر نگرش متولیان دینی و فرهنگی را لازمه گسترش عرفان و ارائه عمومی آن دانست.



دکتر قنبری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت همخوانی آثار قرآنی با سلیقه مخاطب تاکید کرد و گفت: اگر گفتمان عصر جدید را بشناسیم و آموزه‌های قرآنی را در این گفتمان ارائه دهیم به سهولت می توانیم مفاهیم قرآنی را در جامعه رواج دهیم.