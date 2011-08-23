شرایط واگذاری بازارهای ارزاق عمومی مشهد به بخش خصوصی فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال قربانی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص واگذاری بازارهای ارزاق عمومی به متقاضیان بخش خصوصی اظهار کرد: این کار با توجه به تمهیدات صورت گرفته از سوی این سازمان انجام شده است.

وی ادامه داد: آگهی این واگذاری از طریق فراخوان در جراید کثیرالانتشار به چاپ رسیده و شرکت کنندگان طرح باید سوابق کاری و مدارک لازم را در مدت زمان معین شده ارائه کنند تا از میان آنان افراد واجد شرایط انتخاب شوند.

قربانی بیان داشت: هم اکنون 27 بازار ارزاق عمومی به صورت دائم و 9 بازار به صورت موقت در این کلانشهر فعالیت دارند.

وی بیان کرد: مواد لبنی خارج از استان با کمتر از پنج درصد، مواد لبنی داخل استان با کمتر از 10 درصد، مواد شوینده بهداشتی با کمتر از پنج درصد، مرغ و تخم مرغ و گوشت سفید با نرخ کمتر از 4.5 درصد از قیمت مرکز عمده فروش در این بازارها عرضه می شود.

قربانی تصریح کرد: قیمت های روی این کالاها کمتر از قیمت مندرج بر روی آنها ارائه می شود.

وی تفاوت این دسته از بازارها را با بازارهای میوه و تره باردر داشتن سبد مایحتاج خانوار در این بازارها علاوه بر فروش میوه و تره بار دانست.

قربانی از گسترش این دسته بازارها خبر داد و گفت: تا پایان سال چهار بازار ارزاق عمومی به بازارهای دیگر مشهد افزوده خواهد شد.