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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۲۳

نیکزاد:

جاده توریستی "باغچه"-"سادات" هفته دولت سال آینده بهره برداری می شود

جاده توریستی "باغچه"-"سادات" هفته دولت سال آینده بهره برداری می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: محور ملی "باغچه" به "سادات" در هفته دولت سال 91 به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد بعداز ظهر سه شنبه در بازدید از این محور، افزود: طول این محور توریستی 170 کیلومتر است و با بهره برداری از این محور مسیر "دهدشت" - "یاسوج" 35 کیلومتر کاهش می یابد.

وی بیان کرد: از کل عملیات اجرایی این پروژه مهم ملی 32 کیلومتر باقی است که با توجه به توافقات به عمل آمده با پیمانکار20 کیلومتر آن تا آخر آذر ماه امسال آسفالت و افتتاح می شود.

نیکزاد اظهار داشت: عملیات اجرایی 10کیلومتر پایانی این محور هفته جاری آغاز خواهد شد و دو میلیارد تومان برای آغاز اجرای کار در نظر گرفته شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: برای تکمیل و بهره برداری کامل این محور ارتباطی 15 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

نیکزاد عنوان کرد: بهره برداری از این مسیر باعث کاهش تصادفات، ترافیک، زمان مسافرت و هزینه ها خواهد شد.

وی تصریح کرد: وجود رودخانه ها، چشمه ها، باغات، مناظر و چشم اندازهای زیبا و بارگاه امامزاده علی(ع) در طول این مسیر باعث شده به یکی از زیباترین جاده های کشور بدل شود.

نیکزاد نسبت به سرمایه گذاری در بخش گردشگری در طول این جاده تاکید کرد.

کد مطلب 1390231

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