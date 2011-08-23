سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با سوریان گفتگو کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه هفته گذشته درگیری بین حمید سوریان و محسن حاجی پور کشتی گیران فرنگی کار وزن 55 کیلوگرم در اردوی تیم اتفاق افتاد که سوریان با دستور محمد بنا سرمربی تیم ملی اردو را ترک کرد.

بر این اساس پس از این موضوع حواشی بسیار زیادی در مورد ایجاد درگیری بین بنا و سوریان بوجود آمد و مشکلات بسیاری را ایجاد کرد و بسیاری این مسئله را پایان همکاری سوریان و بنا دانستند.

محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی برای اینکه به بی اساس بودن این مسائل پاسخ دهد یکشنبه شب با حمید سوریان بصورت تلفنی گفتگو کرد و از او خواست تمریناتش را برای حضور در المپیک لندن آغاز کند. وی از سوریان خواست با تلاش بسیار زیاد ویترین مدالهایش را با مدال المپیک کامل کند.

سوریان نیز در این گفتگوی دوستانه قول داد در آینده نزدیک تمرینات خود را آغاز کند و در زمان مناسب به اردوی تیم ملی ملحق شود.