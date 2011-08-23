163 پروژه در گلستان گازرسانی می شود

رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد، 67 پروژه روستائی است که 40 روستا با جمعیت حدود 29 هزار نفرافتتاح و 27 روستا نیز با جمعیت 19 هزار نفر نیز کلنگ زنی می شود.

وی اظهار داشت: 96 پروژه دیگر نیز شامل 80 پروژه صنعتی و 16 پروژه در سایر بخشها منجمله گاز رسانی به مسکن مهر و جایگاههای سی ان جی مورد بهره بر داری قرار می گیرد که در مجموع حدود 190 میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت.



سنگدوینی گفت: با افتتاح تعداد 40 پروژه گاز رسانی روستایی در هفته دولت جمعیت بهره مند از گاز استان به حدود یک میلیون و 527 هزار نفر معادل 90 درصد خواهد رسید.

مدیرعامل گاز گلستان گفت: شرکت گاز گلستان در سال جهاد اقتصادی موفق شد هر چهار روز یک روستا را گاز رسانی کند که این امر تاکنون تنها با همت و تلاش مضاعف کارکنان خدوم محقق شده است.

سنگدوینی افزود: گازرسانی هماهنگ با روند توسعه ، یکی از اولویت های مهم شرکت گاز استان گلستان به شمار می آید که توجه ویژه ای به آن شده است به گونه ای که تا کنون100 درصد جمعیت شهری و 75 درصد جمعیت روستایی استان از این حامل انرژی بهره مند شده اند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر تمامی 25 شهر و تعداد 521 روستای استان با بیش از یک میلیون و 498 هزار نفر جمعیت درقالب 354 هزار خانوار از گاز طبیعی بهره مند هستند.

وی گفت: این مهم با اجرای بیش از 5 هزار و 870 کیلومتر شبکه و نصب 209 هزار و 606 انشعاب گاز میسر شده است.

وی در پایان اظهار داشت: پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها ، در استان گلستان حدود 12 درصد صرفه جوئی گاز در بخش خانگی داشته ایم.