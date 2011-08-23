نمایشگاه صنایع دستی و اکوتوریسم در منطقه آزاد چابهار برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب اعضای ستاد تسهیلات سفر سازمان نمایشگاه صنایع دستی و اکوتوریسم در طول مدت برگزاری جشنواره به منظور ایجاد محیطی فرهنگی و متنوع جهت استفاده گردشگران، مسافران و عموم مردم چابهار برگزار می شود.

در این نمایشگاه صنایع دستی شامل سوزن دوزی، سکه دوزی، آینه دوزی، صنایع دریایی از جمله توربافی، حصیربافی و نمایشگاه اکوتوریسم شامل میوه های گرمسیری - بومی، حیوانات تاکسیدرمی شده و پرندگان بومی به معرض دید عموم گذاشته می شود.

پارک تمساح نیز در ایام جشنواره برای بازدید عموم فعال خواهد بود.

همچنین مسابقات رالی خانواده (رالی زنجیره ایی - رالی واسلالون) با هدف ترویج فرهنگ صحیح رانندگی و ورزش های بومی - محلی در منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار برگزار می شود.

مسابقات ساحلی - آبی در رشته های مختلف ورزشی از جمله مجسمه های شنی به همراه تفریحات دریایی، نمایش اسکی روی آب، دراگون بوت، موزیک، مسابقات مچ اندازی، مسابقات ورزشی خانواده، دارت آقایان، دارت بانوان، مسابقه مهیج کودکان، موزیک زنده و کارناوال شادی، موزیک محلی و ارابه با حضور هنرمندان بومی و استانی نیز برگزار خواهد شد.

فصل مونسون ایام تابستان است که بادهای موسمی از سمت دریا به سواحل چابهار و کنارک می وزد و در این فصل به سبب آب و هوای مناسب شهرستان چابهار با هوای معتدل روبه رو است و مسافران زیادی به این منطقه عزیمت می کنند.

در فصل مونسون صیادان به علت وزش بادهای موسمی از رفتن به دریا اجتناب می کنند.

در فصل تابستان به علت بادهای مونسون هوای چابهار برخلاف برخی بنادر ساحلی خلیج فارس و دریای عمان از هوایی لطیف و نسبتا خنکتر برخوردار است.

بادهای مونسون از اوایل تیرماه تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.