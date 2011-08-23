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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

طرح ارزیابی استنشاق آلودگی هوا در شهرهای بزرگ اجرا می‌شود

طرح ارزیابی استنشاق آلودگی هوا در شهرهای بزرگ اجرا می‌شود

رئیس اداره کنترل عوامل محیطی مؤثر بر سلامت وزارت بهداشت گفت: تا پایان امسال طرح ارزیابی سلامت و استنشاق آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس شیدا ملک افضلی روز سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: این پروژه با همکاری سازمان بهداشت جهانی صورت گرفته و به صورت پایلوت در 3 شهر شیراز، ایلام و اهواز انجام می شود.

وی افزود: در این طرح موضوع آسم در گروههای مختلف سنی، بحث خدمات و فعالیتهای اورژانس در زمینه آلودگی هوا مورد ارزیابی قرار می گیرد.

ملک افضلی تصریح کرد: در حال حاضر در فاز اول همکاری هستیم و استانهای درگیر مشغول جمع آوری اطلاعات خود هستند که امیدواریم با جمع آوری نتایج به اهداف خوبی در زمینه آلودگی هوا برسیم.

کد مطلب 1390239

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