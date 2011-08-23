به گزارش خبرنگار مهر، مهندس شیدا ملک افضلی روز سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: این پروژه با همکاری سازمان بهداشت جهانی صورت گرفته و به صورت پایلوت در 3 شهر شیراز، ایلام و اهواز انجام می شود.

وی افزود: در این طرح موضوع آسم در گروههای مختلف سنی، بحث خدمات و فعالیتهای اورژانس در زمینه آلودگی هوا مورد ارزیابی قرار می گیرد.

ملک افضلی تصریح کرد: در حال حاضر در فاز اول همکاری هستیم و استانهای درگیر مشغول جمع آوری اطلاعات خود هستند که امیدواریم با جمع آوری نتایج به اهداف خوبی در زمینه آلودگی هوا برسیم.