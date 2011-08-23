جزئیات چهارمین جلسه جبهه متحد اصولگرایان/ آخرین وضعیت مذاکرات

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه اعضای شورای مرکزی، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) و بررسی اخبار و تبادل نظر در مورد مسائل جاری کشور پیشنهادهای (شورای اجرایی) را در خصوص چگونگی تشکیل ستادها در استانها مورد بحث و بررسی قرار داد و مقرر گردید ادامه بحث در جلسه آینده استمرار پیدا کند.

به گزارش مهر، جبهه متحد اصولگرایان پیش از این سه جلسه برگزار کرده بود.

سومین جلسه شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان پیش از این در روز 23 مرداد ماه برگزار شده بود و در این جلسه ضمن مروری به فرصت ها و امکانات جبهه اصولگرایی،چالش ها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و تاکید شد که ضمن استفاده از همه ظرفیت های موجود با وحدت همه اصولگرایان در سطح کشور زمینه تشکیل مجلسی کار آمد فراهم آید.

شکل گیری سازوکارهای انتخاباتی وحدت اصولگرایان



در آبان ماه 89 و پس از تشکیل جلسه 30 نفره اصولگرایان با رئیس جمهور بنا بر توافقات انجام گرفته حبیب الله عسگر اولادی، علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل مامور پیگیری وحدت در میان اصولگرایان شدند و این سه نفر پس از فراز و نشیب های زیاد و با همکاری جامعتین سازوکار 8+7 را برای فراگیر کردن بیشتر فهرست اصولگرایان طراحی کردند.



کمیته واحد اصولگرایان (جبهه متحد اصولگرایان)



کمیته واحد اصولگرایان ‌‌ترکیبی از دو کمیته 7 و 8 نفره (7+8) است‌ که کمیته 7 نفره متشکل از نمایندگان ‌جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌ (4 نفر) و اعضای کمیته سه نفره شامل عسگراولادی، حداد‌عادل و ولایتی ‌است.هاشم حسینی بوشهری وعباس کعبی از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و سید رضا تقوی و محمد حسن ابوترابی نیز نمایندگان جامعه روحانیت مبارز در کمیته 7 نفره هستند که به گفته سالک سخنگوی جامعه روحانیت مبارز به نام کمیته داوری و نظارت نامگذاری شده است.



پس از این فراز و نشیب ها و به تدریج این فرآیند وحدت شکل جدی تری به خود گرفت و احزاب اصولگرا نمایندگان خود را به کمیته واحد اصولگرایان معرفی کردند.



بر این اساس کمیته 8 نفره شامل نمایندگانی از گروه های مختلف اصولگرا است که جبهه پیروان خط امام و رهبری،اصولگرایان تحول خواه ( ایثارگران و رهپویان) و جبهه پایداری انقلاب اسلامی هر کدام دو نماینده در این کمیته دارند و علی لاریجانی و محمد باقر قالیباف نیز یک نماینده در این کمیته دارند.



محمدرضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین و نائب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و منوچهر متکی دبیر انجمن فارغ التحصیلان شبه قاره هند و عضو شورای مرکزی به عنوان نمایندگان "جبهه پیروان خط امام و رهبری" و حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی علیرضا زاکانی دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی به عنوان نمایندگان "جمعیت ایثارگران و جمعیت رهپویان " در کمیته واحد اصولگرایان حضور دارند.

همچنین حجت الاسلام مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به نمایندگی از محمد باقر قالیباف و کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و نماینده مردم شاهرودبه نمایندگی از علی لاریجانی به کمیته 8+7 (جبهه متحد اصولگرایان) معرفی شده اند.



معرفی دیر هنگام نمایندگان جبهه پایداری نیروهای انقلاب

از ابتدای شکل گیری کمیته واحد اصولگرایان نامها و افراد مختلفی از سوی حامیان دولت برای حضور در کمیته واحد مطرح شد.



در آغاز موضوع حضور محمد حسین صفار هرندی در این کمیته مطرح بود که به سرعت حضور صفار هرندی به دلیل مشاورت فرمانده سپاه تکذیب شد ولی حضور یا عدم حضور آقا تهرانی هیچگاه تایید یا تکذیب نشد.



در نهایت کامران باقری لنکرانی، علی اصغر زارعی و صادق محصولی به عنوان گزینه های جبهه پایداری انقلاب انتخاب شدند که با تایید جامعتین زارعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و لنکرانی وزیر سابق بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز به عنوان نمایندگان جبهه پایداری در جبهه متحد اصولگرایان حضور یافتند.



نمایندگان این جبهه در اعتراض به حضور برخی از نمایندگان دیگر گروه‌ها در کمیته 15 نفره از حضور در سه جلسه نخست این کمیته خودداری کردند، از حضور این نمایندگان در جلسه چهارم هنوز خبری منتشر نشده است.