توسعه عمران شهری در زنجان فعالیتی چشمگیر است/ بهره برداری از 229 پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد که پیش از ظهر سه شنبه به مناسبت هفته دولت به میان خبرنگاران آمده بود تا از برنامه های مجموعه تیم مدیریتی خود در استان سخن بگوید، با اشاره به این سخنان که زنجان روند حرکتی کندی را طی می کند، این نوع سخنان و حرفها را اهانت به مردم زنجان دانست.

بنا به نظر رئوفی نژاد چنین نظراتی مخرب بوده و نباید چنین صحبت‌هایی در بطن جامعه وجود داشته باشد.

استاندار زنجان همچنین مدعی شد: چنین صحبت‌هایی اهانت به مردم استان تلقی می‌شود زیرا در حال حاضر آحاد جامعه و مسئولان دست در دست یکدیگر داده‌اند تا استان را در همه ابعاد توسعه دهند، بنابراین چنین صحبت‌هایی بی‌انصافی است.

رئوفی نژاد همچنین در خصوص تیم معاونان نیز اینگونه پاسخ گفت: بومی بودن، ملاک انتخاب هیچ کدام از معاونان و مدیران نیست بلکه در انتخاب افراد ملاک توانمندی و جوهره مدیریتی این اشخاص است و در چنین شرایطی بومی و غیربومی بودن تأثیری در تصمیم‌گیری ندارد.

سخنان رئوفی نژاد در حالی عنوان می شود که باید اذعان داشت استان زنجان به رغم همه تاکیداتی که رئوفی نژاد از آن به عنوان پتانسیل های توسعه ای استان یاد می کند هنوز از نقطه ایده آل توسعه ای عقب است.

استاندار زنجان در حالی در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سئوالات آنان جواب داد که باید این سئوال را پرسید که آماری که داده می شود در استان زنجان چقدر با واقعیت ها همخوانی دارد.

معدن روی انگوران و افکار عمومی منتظر پاسخ قانع کننده

افکار عمومی استان زنجان هنوز پاسخی برای سئوال خودشان در خصوص معدن انگوران پیدا نکردند و پاسخی که رئوفی نژاد در خصوص معدن انگوران و روند واگذاری آن گفت نمی تواند جوابی واضح و قانع کننده برای سئوال آنها باشد سئوالی که رئوفی نژاد در جواب آن گفت: در حال حاضر به دنبال بحث‌های مربوط به واگذاری این معدن نیستیم و مهم‌ترین موضوع در این رابطه فعالیت معدن با تمام ظرفیت‌های موجود است که خوشبختانه این امر به خوبی انجام می‌شود و همه شرکت‌های مربوط به سرب و روی از خاک با کیفیت و با عیار بالای این معدن برخوردارند.

هرچند تلاش های محمد رئوفی نژاد و نمایندگان استان زنجان در مجلس و در خصوص معدن انگوران برکسی پوشیده نیست ولی عدم نتیجه گیری مناسب و عقیم ماندن تلاشها در این خصوص به عنوان یک معضل و مشکل در راستای توسعه استان زنجان محسوب می شود.

وی افزود: در بحث معدن انگوران که تمام مواد معدنی مورد نیاز سرب و روی کارخانجات را تامین می کند مشکلی وجود ندارد که قبل از این نیمه تعطیل بود و عیار خاک پایین بود و شرکت ترانسفو هم مشکلی ندارد و 352 میلیارد تومان مطالبه ای هم که از وزارت نیرو دارد در دست بررسی است.

استاندار زنجان باز هم تاکید کرد: استان زنجان در مسیر توسعه است و در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی توسعه خوبی داشته است.

رئوفی نژاد در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران با اشاره به برنامه های هفته دولت افزود: همزمان با هفته دولت 229 پروژه عمرانی و سرمایه گذاری در استان با اعتباری بالغ بر 154 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد یا کلنگ زنی می شود که اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم هزار و 83 نفر را به دنبال دارد.

رئوفی نژاد از شهید رجایی و باهنر به عنوان اسوه مدیریت، صداقت، ساده زیستی و ولایت محوری در نظام جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و افزود: این دو شهید بی منت و با صداقت به مردم خدمت کردند.

وی دوم شهریور لغایت هشتم شهریور ماه را به عنوان هفته دولت اعلا م کرد و اظهار داشت: از 229 پروژه، 190 پروژه عمرانی است که از این تعداد 129 پروژه افتتاح و 61 پروژه کلنگ زنی خواهد شد که اعتبار پیش بینی شده برای این پروژه های عمرانی بیش از 85 میلیارد تومان است . 39 پروژه اقتصادی نیز وجود دارد که از این تعداد 36 پروژه افتتاح و سه پروژه کلنگ زنی می شود که اعتبار پیش بینی شده 69 میلیارد تومان است.

استاندار زنجان گفت: در راستای برگزاری برنامه های هفته دولت باید ستاد هفته دولت در سطح شهرستانها و مرکز استان تشکیل شود و فرمانداران این ستاد را هرچه زودتر فعال کنند.

رئوفی نژاد به برگزاری جشنواره شهید رجایی اشاره کرد و افزود: با کار کارشناسی که انجام گرفته است 67 دستگاه اجرایی استان مورد ارزیابی قرار گرفته و 165 دستگاه در شهرستانها ارزیابی شده که 40 دستگاه به عنوان برتر در طرح شهید رجایی تقدیر خواهند شد که 22 نفر کارمند و 18 برگزیده صنوف است.

وی تاکید کرد: کلنگ زنی و بهره برداری طرحهای سرمایه گذاری در بحث های گاز، آب و برق، مسکن شهری و روستایی، راه و ترابری، میراث فرهنگی، علوم پزشکی، برنامه ریزی شده که در هفته دولت کلنگ زنی می شود.

استاندار استان زنجان یادآور شد: از اشتغال دو میلیون و 500 هزار نفری، سهم استان زنجان 40 هزار و 400 نفر است که تا به امروز 23 درصد اشتغال محقق شده است و با ارائه تسهیلات سرعت تحقق اشتغال افزایش خواهد یافت و بیشتر از تعهد خواهد بود.

استان زنجان استان برتر در مسکن مهر

رئوفی نژاد گفت: در مسکن مهر استان زنجان در طول سه سال گذشته جزو استانهای برتر بوده و اولین استان است که جشن مسکن دار شدن را خواهد داشت که در بحث مسکن 10 هزار و 200 واحد در مرحله اول به بهره برداری رسید و مرحله دوم بعد از هفته دولت که بیش از چهار هزار واحد مسکونی واگذار خواهد شد.

اگر بخواهیم منصافانه بنویسیم و قضاوت کنیم رئوفی نژاد را باید ابداع کننده عمران شهری در استان زنجان دانست کسی که در راستای اجرای عمران شهری و توسعه عمران شهری در زنجان تلاش های فراوان کرد و توانست شهر زنجان را از یک حالت شهر فاقد ساختار مناسب شهری به شهری در حال توسعه در حوزه عمران شهری تعبیر کرد.

تحقق اجرای پروژه 40 ساله محور داوود قلی و دلجویی، کلنگ زنی پروژه تقاطع بیجار و بهره برداری از پل غیرهمسطح حضرت ولیعصر(عج) تنها نمونه های از طرحهای بی شمار استان زنجان در حوزه عمران شهری بود.

160 پروژه عمران‌شهری به تصویب رسیده است

استاندار زنجان با اشاره به اجرای پروژه‌های عمران‌ شهری ادامه داد: 160 پروژه عمران‌شهری به تصویب رسیده است که بسیاری از این پروژه‌ها در سوم خرداد امسال کلنگ‌زنی شده است و تا دهه‌فجر سال‌جاری با اعتباری بالغ بر 90 میلیارد تومان به بهره‌برداری خواهد رسید.

رئوفی نژاد گفت: با کار کارشناسی هزار و 800 پروژه در سطح تمام روستاهای برنامه ریزی شده و در بخشهای مختلف و در راستای مهاجرت معکوس در روستاها و ایجاد یک رفاه پیش بینی شده است که همه این پروژه ها تا پایان برنامه پنجم عملیاتی می شود و امسال و سال آینده به بهره برداری می رسد.

23.7 درصد مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان زنجان محقق شده است

وی افزود: در دور سوم سفر هیئت دولت 240 مصوبه داشتیم که تا به امروز23.7 درصد مصوبات محقق شده است.

استاندار استان زنجان گفت : در بحث توسعه صادرات تلاش جدی صورت گرفته است که در سال گذشته 289 میلیون دلار صادرات استان بوده که در مقایسه با سال 88 به میزان 48 درصد رشد داشته است .