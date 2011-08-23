کنسرت "آراز" در البرز برگزار می شود

رحیم شهریاری سرپرست گروه موسیقی "آراز" با اعلام این خبر در خصوص جزئیات برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر، گفت : این کنسرت در دو بخش برگزار می شود به این ترتیب که بخشی از قطعات این کنسرت برگرفته از آلبوم جدید این گروه موسیقی به نام "یاواش یری" (آروم برو) است که دربرگیرنده قطعات موسیقی فولکلور است در ادامه این کنسرت به اجرای قطعات"کیم بیلر(که می داند)" و "گورلرین گوزلی"، تکنوازی ساز گارمون و همچنین قطعات فولکلوری مانند"سارا"، "خمار الدوم"،"ماهور"،"آی گز" و چند قطعه دیگر را با تنظیم جدید به روی صحنه خواهیم برد.

وی درادامه افزود : بخش پایانی این اجرا به تکنوازی گارمون اختصاص دارد ضمن اینکه در تازه ترین کنسرت گروه "آراز" علاوه بر آواز خودم ، خانم ها شیما اصلانی ، رها حمکی وسویل یوسفی به عنوان همخوان حضور دارند.

سرپرست گروه موسیقی "آراز" در ادامه صحبت های خود با اشاره به برنامه های آتی این گروه موسیقی گفت : پس از برگزاری کنسرت در استان البرز در تاریخ 19 مهرماه در سالن اریکه ایرانیان اجرای برنامه خواهیم داشت و در ادامه در تاریخ 20، 21 و 22 مهرماه در ارومیه به روی صحنه می رویم.

شهریاری در پایان افزود : تازه ترین آلبوم گروه موسیقی "آراز" با عنوان "یاواش یری"همزمان با عید سعید فطر منتشر می شود.