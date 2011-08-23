58 هنرستان جدید در مازندران ایجاد شد

محمد علی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، تحقق اهداف تعیین شده در هدایت تحصیلی را یکی از برنامه های جدی استان عنوان کرد و گفت: تاکنون براساس این تصمیم 58هنرستان جدید به هنرستان های استان اضافه شده است.
وی افزود: سهم مازندران برای هدایت تحصیلی به سمت آموزش های فنی حرفه ای وکاردانش 50 درصد است و با تنوع رشته ها در هنرستانها و مشاوره گسترده و تلاش مدیران به این مهم دست پیدا خواهیم کرد.
مدیر کل آموزش وپرورش مازندران گفت: 30 رشته فنی و حرفه ای و 100 رشته کازو دانش و تنوع آن در هنرستانها زمینه های مناسبی برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان است.
امیری افزود: اولیاء دانش آموزان در نظر داشته باشند کسب مهارت ضمن بالا بردن اعتماد به نفس دانش آموزان می تواند زمینه ارزشمندی برای اشتغال و تولید در آمد باشد.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت سرزمینی فراگرفتن فن و مهارت توسط دانش آموزان توانمندی اقتصادی آنان را ارتقاء می دهد و روحیه تلاش و کار را برآنان بوجود آورده و این اصل اساسی برای جلوگیری از هر گونه انحراف در مسیر زندگی خواهد بود.
امیری افزود: آگاهی بخشی دانش آموزان و والدین آنان مهم ترین نقش را در رسیدن به اهداف هدایت تحصیلی داشته و دراین راستا همه دستگاه های متولی اطلاع رسانی اعم از رسانه ملی و جراید می توانند یاری گر آموزش وپرورش باشند تا از این طریق توسعه آینده استان رارقم بزینم و نیروهای متخصص و فنی راتحویل جامعه دهیم.
ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: در راستای اهداف هدایت تحصیلی، در سال گذشته 58 هنرستان جدید در استان ایجاد شد.
محمد علی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، تحقق اهداف تعیین شده در هدایت تحصیلی را یکی از برنامه های جدی استان عنوان کرد و گفت: تاکنون براساس این تصمیم 58هنرستان جدید به هنرستان های استان اضافه شده است.
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