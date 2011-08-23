58 هنرستان جدید در مازندران ایجاد شد

محمد علی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، تحقق اهداف تعیین شده در هدایت تحصیلی را یکی از برنامه های جدی استان عنوان کرد و گفت: تاکنون براساس این تصمیم 58هنرستان جدید به هنرستان های استان اضافه شده است.



وی افزود: سهم مازندران برای هدایت تحصیلی به سمت آموزش های فنی حرفه ای وکاردانش 50 درصد است و با تنوع رشته ها در هنرستانها و مشاوره گسترده و تلاش مدیران به این مهم دست پیدا خواهیم کرد.



مدیر کل آموزش وپرورش مازندران گفت: 30 رشته فنی و حرفه ای و 100 رشته کازو دانش و تنوع آن در هنرستانها زمینه های مناسبی برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان است.



امیری افزود: اولیاء دانش آموزان در نظر داشته باشند کسب مهارت ضمن بالا بردن اعتماد به نفس دانش آموزان می تواند زمینه ارزشمندی برای اشتغال و تولید در آمد باشد.



وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت سرزمینی فراگرفتن فن و مهارت توسط دانش آموزان توانمندی اقتصادی آنان را ارتقاء می دهد و روحیه تلاش و کار را برآنان بوجود آورده و این اصل اساسی برای جلوگیری از هر گونه انحراف در مسیر زندگی خواهد بود.



امیری افزود: آگاهی بخشی دانش آموزان و والدین آنان مهم ترین نقش را در رسیدن به اهداف هدایت تحصیلی داشته و دراین راستا همه دستگاه های متولی اطلاع رسانی اعم از رسانه ملی و جراید می توانند یاری گر آموزش وپرورش باشند تا از این طریق توسعه آینده استان رارقم بزینم و نیروهای متخصص و فنی راتحویل جامعه دهیم.