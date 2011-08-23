بهره برداری از 62 طرح عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله هاشمی نژاد بعد از ظهر سه شنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: خانه های بهداشت، آزمایشگاه ایمنولوژی، جایگاه بی خطر ساز زباله عفونی، افتتاح بخشهای بستری، پانسیون پزشکان، ساختمان اورژانس 115 و ساختمان دانشکده پرستاری کاشمر را از جمله طرحهایی است که در واحدهای زیر پوشش دانشگاه افتتاح می شود.

وی افزود: این طرحها در مناطق روستایی و شهری زیر پوشش دانشگاه از جمله خلیل آباد، درگز، خواف، چناران، باخرز، کلات، طرقبه شاندیز، قوچان، تربت جام، زاوه، سرخس، کاشمر و مشهد به بهره برداری می رسد.

وی بابیان اینکه برای اجرای این طرحها بیش از 40 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ملی هزینه شده است اظهار داشت: همزمان با هفته دولت کار ساخت طرحهایی از جمله آموزشکده عالی درگز و بیمارستان 200 تختخوابه شهید هاشمی نژاد مشهد آغاز می شود.