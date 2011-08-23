  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۲۴

هفته دولت/

بهره برداری از 62 طرح عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز می شود

بهره برداری از 62 طرح عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر فنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بهره برداری 62 طرح عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضوی همزمان با گرامیداشت هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله هاشمی نژاد بعد از ظهر سه شنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: خانه های بهداشت، آزمایشگاه ایمنولوژی، جایگاه بی خطر ساز زباله عفونی، افتتاح بخشهای بستری، پانسیون پزشکان، ساختمان اورژانس 115 و ساختمان دانشکده پرستاری کاشمر را از جمله طرحهایی است که در واحدهای زیر پوشش دانشگاه افتتاح می شود.

وی افزود: این طرحها در مناطق روستایی و شهری زیر پوشش دانشگاه از جمله خلیل آباد، درگز، خواف، چناران، باخرز، کلات، طرقبه شاندیز، قوچان، تربت جام، زاوه، سرخس، کاشمر و مشهد به بهره برداری می رسد.

وی بابیان اینکه برای اجرای این طرحها بیش از 40 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ملی هزینه شده است اظهار داشت: همزمان با هفته دولت کار ساخت طرحهایی از جمله آموزشکده عالی درگز و بیمارستان 200 تختخوابه شهید هاشمی نژاد مشهد آغاز می شود.

کد مطلب 1390249

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها