به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تنیس روی میز تور حرفهای سوشو چین از دوم شهریورماه آغاز شده و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت. برنامه دیدارهای نمایندگان ایران در بخش مردان و زنان این رقابتها و دو بخش انفرادی و دوبل به شرح زیر است:
رده سنی بزرگسالان
گروه11
* حمید رضا طاهر خانی - روسیه
* حمیدرضا طاهرخانی - ژاپن
* حمیدرضا طاهر خانی - سنگاپور
گروه 13
* علیرضا ملا رجبی - اتریش
* علیرضا ملارجبی - چین تایپه
* علیرضا ملارجبی - هنگ کنگ
گروه 14
* پوریا عمرانی - اتریش
* عمرانی - چین تایپه
* پوریا عمرانی - کره جنوبی
گروه 15
* محمد امین حنطه - کره جنوبی
* محمد تمین حنطه - چین تایپه
* محمد امین حنطه - فرانسه
رده سنی بانوان بزرگسال
گروه 12
* محجوبه عمرانی - ژاپن
* محجوبه عمرانی - چین تایپه
* محجوبه عمرانی - لهستان
گروه 13
* مهشید صامت - چین تایپه
* مهشید صامت - ژاپن چهارشنبه ساعت 14:30
* مهشید صامت - هنگ کنگ
گروه 15
* ندا شهسواری - کرواسی
* شهسواری - چین تایپه
* ندا شهسواری - اسپانیا
رده سنی امید
گروه یک
* محمد امین حنطه - روسیه
* محمد امین حنطه - انگلستان
گروه 2
* پوریا عمرانی - چین تایپه
* پوریا عمرانی - چین تایپه
* پوریا عمرانی - سوئد
گروه 3
* علیرضا ملا رجبی - سوئد
* علیرضا ملارجبی - چین تایپه
گروه 5
* حمید رضا طاهر خانی – سوئد
* حمید رضا طاهر خانی – هنگ کنگ
رده سنی امید بانوان
گروه 5
* مهشید صامت - ژاپن
* مهشید صامت - لهستان
* مهشید صامت - چین تایپه
گروه 6
* محجوبه عمرانی - تایپه
* محجوبه عمرانی - لهستان
* محجوبه عمرانی - ژاپن
دو نفره مردان
* حنطه و ملا رجبی - سوئد
* عمرانی و طاهر خانی - روسیه
دو نفره بانوان
* محجوبه عمرانی و ندا شهسواری - چین تایپه
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