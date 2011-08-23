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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۰۸

تنیس‎روی‎میز سوشو - چین/

حریفان پینگ‎پنگ‎بازان ایرانی معرفی شدند

حریفان پینگ‎پنگ‎بازان ایرانی معرفی شدند

مراسم قرعه کشی مسابقات تنیس روی میز تور حرفه‎ای سوشو چین برگزار شد و طی آن حریفان هفت نماینده کشورمان در بخش مردان و زنان این مسابقات معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تنیس روی میز تور حرفه‎ای سوشو چین از دوم شهریورماه آغاز شده و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت. برنامه دیدارهای نمایندگان ایران در بخش مردان و زنان این رقابت‌ها و دو بخش انفرادی و دوبل به شرح زیر است:
رده سنی بزرگسالان
گروه11
* حمید رضا طاهر خانی -  روسیه
* حمیدرضا طاهرخانی - ژاپن
* حمیدرضا طاهر خانی -  سنگاپور

 گروه 13
* علیرضا ملا رجبی  -  اتریش
* علیرضا ملارجبی  - چین تایپه
* علیرضا ملارجبی - هنگ کنگ
 
گروه 14
*  پوریا عمرانی  - اتریش
* عمرانی - چین تایپه
* پوریا عمرانی - کره جنوبی
 
گروه 15
* محمد امین حنطه -  کره جنوبی
* محمد تمین حنطه - چین تایپه
* محمد امین حنطه -  فرانسه
 
رده سنی بانوان بزرگسال
گروه 12
*  محجوبه عمرانی  - ژاپن
* محجوبه عمرانی - چین تایپه
* محجوبه عمرانی - لهستان
 
گروه 13
* مهشید صامت - چین تایپه
* مهشید صامت - ژاپن چهارشنبه ساعت 14:30
* مهشید صامت - هنگ کنگ
 
گروه 15
* ندا شهسواری  - کرواسی
* شهسواری  - چین تایپه
* ندا شهسواری  - اسپانیا
 
رده سنی امید
گروه یک
* محمد امین حنطه  - روسیه
* محمد امین حنطه - انگلستان
 
گروه 2
* پوریا عمرانی - چین  تایپه 
* پوریا عمرانی - سوئد
 
گروه 3
* علیرضا ملا رجبی - سوئد
* علیرضا ملارجبی - چین تایپه
 
گروه 5
* حمید رضا طاهر خانی – سوئد
* حمید رضا طاهر خانی – هنگ کنگ
 
رده سنی امید بانوان
گروه 5
* مهشید صامت  - ژاپن
* مهشید صامت - لهستان
* مهشید صامت - چین تایپه
 
گروه 6
* محجوبه عمرانی - تایپه
* محجوبه عمرانی - لهستان
* محجوبه عمرانی - ژاپن
 
دو نفره مردان
* حنطه و ملا رجبی - سوئد
* عمرانی و طاهر خانی - روسیه
 
دو نفره بانوان
* محجوبه عمرانی و ندا شهسواری - چین تایپه
کد مطلب 1390251

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