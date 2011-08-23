به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تنیس روی میز تور حرفه‎ای سوشو چین از دوم شهریورماه آغاز شده و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت. برنامه دیدارهای نمایندگان ایران در بخش مردان و زنان این رقابت‌ها و دو بخش انفرادی و دوبل به شرح زیر است:

رده سنی بزرگسالان

گروه11

* حمید رضا طاهر خانی - روسیه

* حمیدرضا طاهرخانی - ژاپن

* حمیدرضا طاهر خانی - سنگاپور

گروه 13

* علیرضا ملا رجبی - اتریش

* علیرضا ملارجبی - چین تایپه

* علیرضا ملارجبی - هنگ کنگ

گروه 14

* پوریا عمرانی - اتریش

* عمرانی - چین تایپه

* پوریا عمرانی - کره جنوبی

گروه 15

* محمد امین حنطه - کره جنوبی

* محمد تمین حنطه - چین تایپه

* محمد امین حنطه - فرانسه

رده سنی بانوان بزرگسال

گروه 12

* محجوبه عمرانی - ژاپن

* محجوبه عمرانی - چین تایپه

* محجوبه عمرانی - لهستان

گروه 13

* مهشید صامت - چین تایپه

* مهشید صامت - ژاپن چهارشنبه ساعت 14:30

* مهشید صامت - هنگ کنگ

گروه 15

* ندا شهسواری - کرواسی

* شهسواری - چین تایپه

* ندا شهسواری - اسپانیا

رده سنی امید

گروه یک

* محمد امین حنطه - روسیه

* محمد امین حنطه - انگلستان

گروه 2

* پوریا عمرانی - چین تایپه

* پوریا عمرانی - سوئد

گروه 3

* علیرضا ملا رجبی - سوئد

* علیرضا ملارجبی - چین تایپه

گروه 5

* حمید رضا طاهر خانی – سوئد

* حمید رضا طاهر خانی – هنگ کنگ

رده سنی امید بانوان

گروه 5

* مهشید صامت - ژاپن

* مهشید صامت - لهستان

* مهشید صامت - چین تایپه

گروه 6

* محجوبه عمرانی - تایپه

* محجوبه عمرانی - لهستان

* محجوبه عمرانی - ژاپن

دو نفره مردان

* حنطه و ملا رجبی - سوئد

* عمرانی و طاهر خانی - روسیه

دو نفره بانوان