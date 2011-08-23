سند مالکیت شهرک صنعتی تفت 2 اخذ شد

سیدمسعود عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با دریافت سند این شهرک صنعتی، کلیه شهرکهای صنعتی استان یزد دارای سند مالکیت شدند.
وی افزود: شهرک صنعتی تفت2 با مساحت بیش از چهار میلیون متر مربع از اراضی شهرستان تفت که از عرصه های ملی است، از سازمان جهاد کشاورزی استان به شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد انتقال یافت.
عظیمی عنوان کرد: در حال حاضر نیز مراحل قانونی اخذ سند تفکیکی این شهرک در دست اقدام است.
وی بیان داشت: سند مالکیت این شهرک پس از 10 ماه فعالیت مستمر و با همکاری قابل تقدیر سازمان جهاد کشاورزی استان یزد اخذ شده است.
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