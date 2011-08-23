34 درصد قبوض آب روستایی خراسان جنوبی غیرحضوری پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر بسکابادی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مدیریت صحیح مصرف آب خانگی بعد از قانون هدفمندکردن یارانه‌ ها توسط مشترکان روستایی انجام شده است.

وی با اشاره به صرفه جویی در وقت و هزینه از طریق پرداختهای غیر حضوری تصریح کرد: طبق آمار بدست آمده تا پایان سال 88 تنها پنج درصد از مشترکان پرداخت غیرحضوری داشته اند که این عدد در پایان سال 89 به 16 درصد و در یال جاری به 34 درصد رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی افزود: این درصد از مشترکان به صورت غیر حضوری و از طریق دستگاه‌های ATM ، POS ، SMS، اینترنت و تلفن بانک نسبت به پرداخت اقدام کرده‌اند.

بسکابادی فواید و مزیت های پرداختهای غیرحضوری را برشمرد و از مشترکان خواست که در راستای صرفه‌جویی در هزینه و زمان و همچنین جلوگیری از خطاهای انسانی، قبوض خود را به صورت غیرحضوری پرداخت کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی با اشاره به دستاوردهای بزرگ کشور در زمینه‌های مختلف گفت: با توجه به خشکسالی‌های حاکم بر منطقه، شرکت آبفار خراسان جنوبی نسبت به مطالعه و اجرای شبکه‌ های بزرگ آبرسانی با استفاده از منابع‌ آبی مطمئن اقدام کرده است.

بسکابادی افزود: با اجرای این شبکه‌ ها امید است در شرایط بحران و خشکسالی مشکل کم آبی در روستاهای استان کمتر مشاهده شود.

افتتاح 17 طرح آبرسانی روستایی

بسکابادی از افتتاح 17 طرح آبرسانی روستایی همزمان با هفته دولت در استان خبر داد و افزود: برای اجرای این پروژه ها بالغ بر 49 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه با بهره برداری از این پروژه ها 24 روستا از خدمات آبرسانی بهره مند می شوند، گفت: دو هزار 189 خانوار از مزایای این پروژه ها بهره مند خواهند شد.