13 استاندارد ظرفیت اتاقهای خوابگاههای دانشجویی/ اتاق 10 نفره هم داریم!

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخش ثبت اطلاعات خوابگاه‌ها در سیستم جامع اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان (فاز 2) انواع اتاق‌های خوابگاهی - از نظر ظرفیت اسکان در اتاق‌ها - که دانشگاه‌ها می‌توانند در اختیار متقاضیان سکونت در خوابگاه‌ها قرار دهند را اعلام کرد.

بر اساس پیش‌بینی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در سال تحصیلی 91-90 اتاق‌های خوابگاه‌های دانشجویی می‌توانند از اتاق‌های 1 نفره، 2 نفره، 3 نفره، 4 نفره، 5 نفره، 6 نفره، 7 نفره، 8 نفره تا اتاق‌های 9 نفره و حتی بیشتر را نیز دربرگیرند.

صنوق رفاه دانشجویان وزارت علوم حتی فضاهایی نظیر سالن (فضای موقت) را نیز جزو ظرفیت‌هایی محسوب کرده که می‌توانند به عنوان فضای خوابگاهی در سال تحصیلی 91-90 تحت عنوان "اتاق" درنظر گرفته شوند.

علاوه بر این، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در تقسیم‌بندی نوع اتاق‌های خوابگاهی به فضاهایی نظیر متأهلی با امکانات مستقل، متأهلی با امکانات مشترک و اتاق مسکن مجردی نیز اشاره کرده است.

به گزارش مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در آستانه آغاز سال تحصیلی 91-90، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را موظف کرده تا اطلاعات مربوط به نوع اتاقهای خوابگاههایشان از نظر ظرفیت واقعی و ظرفیت مازاد اسکان در نیمسالهای اول و دوم سال تحصیلی 91-90 را در سیستم فاز 2 ثبت کنند.

سیستمی که در صنوق رفاه دانشجویان تحت عنوان فاز 2 نامیده می شود، در حال جمع آوری اطلاعات در زمینه فضاهای خوابگاهی کشور در حوزه هایی نظیر تعداد ساختمانهای خوابگاهی هر دانشگاه و مرکز آموزش عالی به تفکیک دخترانه و پسرانه بودن خوابگاهها، تعداد اتاقهای خوابگاهی و ظرفیت اسمی آنها، نوع مالکیت خوابگاههای دانشجویی (اعم از ملکی، استیجاری، وقفی و خودگردان)، شهر و استان محل قرارگیری خوابگاه، قدمت و مساحت خوابگاه و ... است.