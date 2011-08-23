اجرای 78 پروژه گردشگری طی برنامه پنجم در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگویی خبری افزود: از این تعداد، 26 مورد از این پروژه‌ها در هفته دولت امسال کلنگ‌زنی و افتتاح خواهند شد.

وی تصریح کرد: از این تعداد پروژه، 19 پروژه اشتغالزایی گردشگری در این هفته قابل کلنگ‌زنی و هفت پروژه عمرانی نیز قابل افتتاح هستند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان ادامه داد: در این راستا میزان سرمایه‌گذاری 19 پروژه اشتغالزایی قابل کلنگ‌زنی در هفته دولت امسال 82 هزار و 210 میلیارد ریال است که با اجرای آنها، 436 نفر اشتغالزایی می‌شود.

عباسی، میزان سهم آورده سرمایه‌گذار در این پروژه‌ها را مبلغ 81 هزار و 438 میلیارد ریال و تسهیلاتی به مبلغ 771 میلیارد ریال اعلام کرد.

وی افزود: 9 پروژه گردشگری در گرگان، دو پروژه در شهرستان علی‌آبادکتول، یک مورد در گالیکش و سه پروژه گردشگری در شهرستان رامیان، یک پروژه در مینودشت و یک مورد نیز در بندرترکمن و همچنین دو پروژه گردشگری در بندرگز از پروژه‌هایی است که در ایام هفته دولت کلنگ‌زنی خواهند شد.

عباسی گفت: هفت پروژه عمرانی گردشگری نیز در این ایام افتتاح خواهند شد که شامل یک نمازخانه در بقعه دانشمند گنبدقابوس، ساماندهی راه دسترسی به آبشار کبودوال در علی‌آبادکتول، احداث کمپینگ در حاشیه گرگانرود آق‌قلا، احداث ساختمان چند منظوره رفاهی - خدماتی در زیارت گرگان، فاز یک روشنایی محور چهل‌چای مینودشت، آسفالت مسیر دسترسی چراغ‌تپه مینودشت و آسفالت مسیر دسترسی خالد نبی‌کلاله هستند که با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد و 700 میلیون ریال به اجرا درآمده‌اند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان اذعان داشت: امیدواریم با اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی گردشگری در این استان، شاهد رونق صنعت گردشگری در نگارستان ایران باشیم.