سرمایه ‌گذاران بخش گردشگری در تفت حمایت شوند

حجت‌ الاسلام سیدجلال یحیی‌ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت اماکن اقامتی و رفاهی گردشگری در شهرستان تفت خواستار حمایت دولت از سرمایه ‌گذاران در این بخش شد.

وی با اشاره به اینکه شهرستان تفت ازروستاهایی تشکیل شده که دارای پتانسیل بالا برای دوستداران طبیعت و گردشگری است، بیان داشت: با این وجود، امکانات اقامتی برای گردشگران در این شهرستان از حد استاندارد پایینی برخوردار است.

یحیی ‌زاده عنوان کرد: دولت باید به روستاهایی که به عنوان روستاهای نمونه گردشگری شناخته شده‌ اند، امکانات لازم را ارائه دهد و شرایط را برای گردشگرپذیری هرچه بیشتر این روستاها و مناطق فراهم کند.

وی ادامه داد: شهرستان تفت با داشتن روستاهای تاریخی نظیر اسلامیه، بنستان و حتی خود تفت مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی است.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس عنوان کرد: با توجه به ظرفیتها و پتانسیل بالایی که در حوزه گردشگردی و طبیعت‌ گردی در شهرستان تفت وجود دارد، دولت و سرمایه‌ گذاران باید توجه جدی به این شهرستان داشته باشند.

یحیی‌ زاده تاکید کرد: دولت باید تمهیداتی برای اقامت گردشگران به این شهرستان در نظر بگیرد.

وی اظهار داشت: گردشگری می ‌تواند به اشتغالزایی و رونق اقتصادی منطقه کمک کند و این مهم در شهرستانی نظیر تفت که عمده مشکل آن بیکاری است، قابل توجه و حائز اهمیت است.

تفت در فاصله 30 کیلومتری از مرکز استان یزد قرار گرفته و از شهرستانهای ییلاقی استان یزد به شمار می ‌رود و بسیاری از روستاهای آن به دلیل برخورداری از قدمت تاریخی به عنوان روستاهای هدف گردشگری شناخته شده است.

البته خشکسالی طی سالهای اخیر چهره این شهرستان را که به باغ‌ شهر یزد معروف بوده، تغییر داده است.