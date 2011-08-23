75 مدرسه بهشهر تک شیفته شد

محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با همکاری کارکنان اولیاء دانش آموزان 75 مدرسه شهرستان بهشهرتک شیفت شد.



وی افزود: کیفیت بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی، استفاده بهینه ازنیروی انسانی و فضا از اهداف تک شیفت شدن مدارس است.



مدیر آموزش وپرورش بهشهر بیان داشت: آموزش و پرورش این شهرستاندر چند سال اخیر با بهسازی و بازسازی تعدادی از مدارس تخریبی و احداث برخی مدارس جدید توانست بخش قابل توجه‌ای از مشکل کمبود فضای آموزشی را رفع کند.



احمدی افزود: با همکاری وهماهنگی انجام شده، آموزش و پرورش بهشهر توانست 46 مدرسه ابتدای، 21 مدرسه راهنمایی و هشت دبیرستان خود را تک شیفت کند که در راستای ساماندهی، تجمیع، ادغام و استفاده بهینه از فضای مدارس مجموع مدارس شهرستان از 220مدرسه به 153 مدرسه کاهش یافت.



وی اظهار داشت: درسال تحصیلی جدید، شیفت بعد از ظهر تمام مدارس بهشهر اقدام به برگزاری کلاس‌های قرآنی، کامپیوتر، تقویتی، کنکور و کلاس‌های ورزشی می‌کنند.



مدیر آموزش وپرورش بهشهر افزود: اجرای طرح تک شیفت شدن مدارس سبب بالا بردن کیفیت آموزشی سطح مدارس می شود.

وی از اجرای طرح تفکیک جنسیتی در مدارس خبر داد و افزود: در سال تحصیلی جدید با توجه به وجود معلمان توانمند در شهرستان طرح تفکیک جنسیتی در مدارس بهشهر اجرا شده و دانش‌آموزان دختر از وجود معلمان زن و دانش‌ آموزان پسر از وجود معلمان مرد بهره می‌برند.