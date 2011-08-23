سقوط قذافی خبری نوید بخش در آستانه روز قدس بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت افزود: کشور های اسلامی یکی پس از دیگری از یوغ سلطه صهیونیسم و آمریکا در منطقه رها می شوند و حلقه های محاصره رژیم صهیونیستی توسط ملتهای مسلمان تکمیل تر می شود و مقاومت اسلامی در منطقه جان تازه ای میگیرد.

حبیبی تصریح کرد: امسال چهره امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به عنوان شاخص پرچمدار آزادی قدس عزیز در نگاه جهانیان به ویژه جهان اسلام منورتر شده و این به معنای تحقق وعده های الهی به پاس ایستادگی ملتها در برابر ستم استکباری جهانی است .امسال روز قدس با شکوه تر از هر سال برگزار خواهد شد .

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به ضعف ابر قدرت ها بیان داشت: قدرت های بزرگ جهانی غرق در مشکلات اقتصادی و اجتماعی می باشند، صدای شکستن استخوان های سرمایه داری جهانی در همه جای دنیا شنیده می شود ، فروپاشی نظامهایی که بر اساس ظلم به ملتهای خود و تجاوز و غارت دیگر ملتها استوار است یک امر اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: اعضای حزب موتلفه اسلامی کنار دیگر اقشار ملت روز قدس در سراسر کشور به خیابانها خواهند آمد و فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر خواهند داد .

حبیبی در مورد تازه ترین تحولات منطقه و دنیای اسلام گفت: سقوط حکومت 42 ساله قذافی و رهایی ملت لیبی یک خبر نوید بخش در آستانه روز قدس است. امروز مردم لیبی طعم آزادی را با فریاد های بلند الله اکبر می چشند.

وی ضمن یادآوری خیانت قذافی به مقاومت لبنان در دستگیری و زندانی کردن امام موسی صدر گفت : امام موسی صدر پرچم مقاومت را در لبنان برافراشت و شمارش معکوس عقب نشینی رژیم صهیونیستی از کشور های اسلامی را کلید زد . قذافی با ربودن امام موسی صدر خدمت عظیمی به غرب و صهیونیستها کرد.

حبیبی اظهار امیدواری کرد که با سقوط قذافی پرده از راز سر به مهر ربوده شدن رهبر شیعیان لبنان برداشته شود.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد ملاقات فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری اظهار داشت: باید ها و نباید های اقتصادی در بیان مقام معظم رهبری در این دیدار به طور شفاف ارائه شد اکنون فعالان بخش مردمی اقتصادی کشور به این یاید ها و نباید ها به دیده منشور اقتصادی نگاه کنند و باید یک اقتصاد رقابتی را به منظور حل مشکل تورم،اشتغال و مشکلات معیشتی مردم پی ریزی کند.

وی ادامه داد: بدیهی است برای باز کردن راه و ورود بیشتر بخش مردمی در فعالیتهای اقتصادی ، دولت نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز دارد و یکی از ضرورت های جهاد اقتصادی ایجاد ثبات و انظباط اقتصادی است که مسئول اصلی در این رابطه قوه مجریه است. در صورت عدم ثبات و انظباط کامل در عرصه اقتصادی ، بخش خصوصی نمی تواند گام جهادی خود را بردارد .

وی افزود: به لطف خداوند وضع مالی دولت با وجود قیمت بالای نفت خوب است و پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی می تواند یکی از عوامل رونق اقتصادی تلقی شود.

حبیبی مبارزه با فساد اقتصادی را مهم دانست و گفت: اگر فضای کسب و کار در کشور از آلودگیها و فساد پاک باشد رشد اقتصادی افزون تر می شود مردم در پی کسب روزی حلال هستند و خداوند هم به این روزی برکت خواهد داد.