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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

باشگاه آرسنال خواستار تعویق حکم ونگر شد

باشگاه آرسنال خواستار تعویق حکم ونگر شد

باشگاه آرسنال از کمیته انضباطی یوفا درخواست کرده تا حکم دو جلسه محرومیت آرسن ونگر با تاخیر اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوفا روز دوشنبه آرسن ونگر را به دلیل تخلفی که در حین برگزاری دیدار تیم های آرسنال - اودینزه در مرحله رفت پلی آف لیگ قهرمانان اروپا مرتکب شد به دو جلسه محرومیت محکوم کرد. این محرومیت بدین معنی است که ونگر قادر نخواهد بود تیمش را در دیدار برگشت مقابل نماینده ایتالیا همراهی کند.

برپایه گزارش ساکرنت، مقامات آرسنال ابتدا تصمیم داشتند فرجام خواهی کنند اما برای اینکه زمان را از دست ندهند از تصمیم خود برگشتند و خواستار تعویق اجرای حکم شدند.

ونگر پس از اظهاراتی که سال گذشته در خصوص جانبداری یوفا از بارسلونا مطرح کرده بود یک جلسه محروم بود اما پس از اینکه از طریق تلفن همراه با دستیار اول خود "بورو پریموراک" در جریان دیدار با اودینزه تماس حاصل کرد کمیته انضباطی یوفا این مربی را به دو جلسه محرومیت بیشتر محکوم کرد.

کمیته انضباطی یوفا اعلام کرده تا پایان امروز نتیجه را به مقامات باشگاه آرسنال اعلام خواهد کرد.

کد مطلب 1390278

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