هوشنگ لوینیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور هفته به هفته به روزهای حساس خود نزدیک میشود و از این هفته که با تیم خوبی همچون شاهین بوشهر بازی داریم، باید بیشتر به فکر جمعآوری امتیازات باشیم.
وی ادامه داد: دیدار با تیم فوتبال شاهین بوشهر برای ما بسیار حائز اهمیت است اما به هیچ عنوان آن را برای خود دیداری حساس تلقی نخواهیم کرد زیرا توان تیمی بسیار بالایی داریم و دلیل ندارد که بخواهیم دیدار با شاهین بوشهر را خیلی حساس تصور کنیم.
مربی تیم فوتبال صبای قم در خصوص شناخت کادر فنی از تیم فوتبال شاهین بوشهر در آستانه دیدار چهارشنبه شب دو تیم در بوشهر با این تیم اظهار داشت: به خوبی از این تیم شناخت دارم زیرا با عملکرد مناسبی که این تیم در آغاز لیگ برتر داشته، کمتر مربی است که شاهین بوشهر را نشناسد.
وی افزود: شاهین بوشهر تیمی یک دست و هماهنگ است که بازیکنان در دیدار با پرسپولیس نشان دادند که به خوبی در کنار یکدیگر بازی میکنند، ضمن اینکه تغییرات در ترکیب این تیم نسبت به سایر تیمها و حتی تیم صبای قم در مقایسه با فصل گذشته به خوبی صورت گرفته است.
لوینیان تصریح کرد: با این حال توجهی به خصوصیات تیم حریف ندارم، زیرا در تیم ما بهترین بازیکنان لیگ برتر حضور دارند و آنها آنقدر توانمند هستند که بتوانند در بوشهر از تیم شاهین بوشهر امتیاز گرفته و به فکر بهبود جایگاه صبا در صدر جدول ردهبندی باشند.
وی ابراز داشت: در این شرایط به خوبی میدانم که در دیدار این هفته کار آسانی مقابل میزبان مدعی خود نخواهیم داشت، به ویژه اینکه آنها هفته گذشته در مصاف با ملوان در خانه مساوی کرده اند و انگیزه زیادی دارند که در خانه به امتیازات بازی دست یابند.
مربی تیم فوتبال صبای قم افزود: مصاف صبا و شاهین بوشهر با توجه به سابقه بازیهای دو تیم در گذشته و همچنین موقعیتی که هر دو تیم در حال حاضر در جدول ردهبندی دارند، اهمیت بسیار زیادی دارد ولی سخت و دشوار است.
وی تصریح کرد: این مسابقه حساسیت زیادی خواهد داشت زیرا صبا در صدر جدول قرار دارد و به طور طبیعی بازی در مقابل صدرنشین لیگ برتر انگیزه زیادی به تیم حریف می دهد اما امیدوارم بازیکنان دو تیم بازی جوانمردانه را سرلوحه کار خود قرار داده و بازی تماشاگر پسند ارائه کنند.
لوینیان ابراز داشت: تلاش میکنیم در دیدار چهارشنبه شب با تیم فوتبال شاهین بوشهر، تیمی باشیم که کمتر اشتباه کند و از موقعیتهای گلزنی خود نیز به خوبی استفاده کند.
دیدار صبای قم و شاهین بوشهر از هفته پنجم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مربی تیم فوتبال صبای قم گفت: از تیم فوتبال شاهین بوشهر به خوبی شناخت داریم و در واقع با تدابیری به میدان میرویم که نه تنها امتیازی از دست نداده بلکه سه امتیاز را به دست بیاوریم.
هوشنگ لوینیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور هفته به هفته به روزهای حساس خود نزدیک میشود و از این هفته که با تیم خوبی همچون شاهین بوشهر بازی داریم، باید بیشتر به فکر جمعآوری امتیازات باشیم.
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