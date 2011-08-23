3000 فرهنگی مازندران در طرح بصیرت شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی امیری ظهر سه شنبه در جلسه شورای معاونان اداره کل افزود:اجرای طرح بصیرت فرهنگیان اقدامی آموزشی و تربیتی بوده که از فعالیت های مشترک بین حوزه‌ های علمیه و آموزش و پرورش است.



وی اظهار داشت: در این طرح دوره‌ ها، کارگاهها و همایشهای آموزشی برای جمعی از فرهنگیان با حضور استادان و فضلای متخصص از حوزه، دانشگاه و آموزش و پرورش برگزار شده است.



امیری افزود: افزایش بصیرت فرهنگیان از جمله اهداف اجرای این طرح است.



مدیرکل آموزش وپرورش مازندران گفت: طرح بصیرت به تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت توجه ویژه به موضوع بصیرت و فهم درست ازمعارف اسلامی و قرآنی برگزار که در عناوین گوناگونی نظیر ولایت فقیه، تربیت سیاسی، آشنایی با فرق ادیان، تربیت قرآنی، مهدویت در سطح شهرستان و مناطق با همکاری استادان حوزه و دانشگاه اجرایی شده است.



امیری تصریح کرد: با توجه به هجمه های گوناگون فرهنگی برای به انحراف کشاندن نسل جوان و ایجاد شبهات گوناگون در حوزه معارف، ضرورت تقویت معارف اسلامی و ایجاد بصیرت برای عموم فرهنگیان یک امر اجتناب ناپذیراست.



وی افزود: تمام تلاش آموزش و پرورش مازندران این بوده تا با برنامه ریزیهای مدون، استفاده از استادان حوزه و دانشگاه در سطح کشو، برگزاری کلاسهای مختلف مهدویت، عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر، جایگاه و اهمیت تربیت دینی و تقویت و گسترش فرهنگ عترت و بصیرت را برای تحقق و پیشبرد اهداف متعالی نظام تربیتی آموزش و پرورش، بسط و گسترش و منسجم کردن کارکردهای تربیتی در متن و بطن نظام تعلیم و تربیت برگزار کند.



امیری از برگزاری طرح حجاب و عفاف ویژه بانوان فرهنگی استان اوایل مهرماه در مدارس استان خبر داد.



طرح بصیرت از اوایل خرداد امسال آغاز و27 مرداد ماه به پایان رسیده است.