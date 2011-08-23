7 پروژه فنی در پالایشگاه هاشمی نژاد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حسنی اظهار کرد: طرح مقاوم سازی و بازسازی ساختمان و تعمیرات پالایشگاه به منظور ایجاد امنیت کاری بیشتر کارکنان این واحد با اعتبار 1.5 میلیارد ریال اجرا شده است.

وی از ساخت جایگاهCNG پالایشگاه و محوطه سازی اطراف آن به عنوان دومین طرح افتتاحی در هفته دولت خبر داد و گفت: این طرح به منظور جایگزینی گاز به عنوان سوخت پایدار با بنزین با اعتبار 150 میلیون تومانی اجرا شده است.

حسنی اجرای طرح بارگیری با قطار و کامیون گوگرد دانه بندی شده را دیگر طرح عمده افتتاحی پالایشگاه در هفته دولت خواند و گفت: این طرح با هدف افزایش سرعت بارگیری گوگرد ارسالی با اعتبار یک میلیارد و 290 میلیون ریال اجرا شد که در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: همچنین در این هفته طرح های ساختمان نوبتکاران پالایشگاه، ساخت راه دسترسی ضلع شمالی نمزدایی جمالی نیا، برج تمرین نجات مصدوم و زمین چمن مصنوعی استراحتگاه پالایشگاه نیز به بهره برداری خواهند رسید.