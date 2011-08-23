بهره برداری از 10 طرح در شهرکها و نواحی صنعتی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی همت افزود: برای بهره برداری از این طرح ها بیش از 71 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد شش طرح صنعتی است، گفت: با بهره برداری از این طرحها که برای اجرای آنها بیش از 57 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته برای بیش از 90 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس از مهمترین طرحهای صنعتی را مجموعه سازنده مبدلهای حرارتی با ظرفیت سه هزار و 600 تن در شهرک صنعتی بزرگ شیراز بیان کرد و گفت: این واحد با سرمایه گذاری 21 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.

وی همچنین واحد سازنده قالب و قطعات صنعتی با سرمایه گذاری 11 میلیارد ریال ، واحد سازنده پانلهای ساختمانی با سرمایه گذاری هشت میلیارد ریال، واحد سازنده مخازن پلی اتیلن با سرمایه گذاری 6.5 میلیارد ریالی را از دیگر واحدهای صنعتی در آستانه بهره برداری بیان کرد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در ادامه با اشاره به بهره برداری چهار طرح عمرانی در شهرکها و نواحی صنعتی مرودشت، نی ریز، ایزدخواست و سروستان عنوان کرد: برای اجرای این طرحها بیش از 14 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات عمرانی وداخلی شرکت شهرکهای صنعتی فارس هزینه شده است.

وی از مهمترین این طرحها را تصفیه خانه شهرک صنعتی مرودشت با ظرفیت تصفیه 250 متر مکعب فاضلاب در روز بیان کرد و افزود: برای اجرای این طرح صنعتی بیش از12 میلیارد ریال هزینه شده است.

اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی سروستان به طول سه کیلومتر، بهره برداری از ساختمان اورژانس شهرک صنعتی نی ریز و احداث ساختمان نگهبانی در شهرک ایزدخواست از دیگر طرحهای عمرانی قابل افتتاح هفته دولت است.