مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی قدس اعلام کرد: روز جهانی قدس، روز همبستگی بینالمللی جهان اسلام و روز مبارزه مسلمانان با اسرائیل برای تعیین سرنوشت مردم فلسطین است. روزی که به تعبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران روز تمایز بین منافقان و مؤمنان متعهد است. متعهدان این روز را روز قدس میدانند و به بایدها عمل میکنند.
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ضمن اعلام خشم و انزجار از رژیم منفور صهیونیستی، حضور یکپارچه و پر شور ملت¬های مسلمان به ویژه ملت شریف ایران در این روز بزرگ را خواستار است تا بدین وسیله حمایت بیدریغ خود را از مبارزات این ملت مظلوم و انتفاضه سرافراز اعلام کنند و قدرت اتحاد اسلامی را در سراسر جهان به نمایش بگذارند.
این تشکل در بخشی دیگری از این بیانیه اعلام می دارد که جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار ضمن گرامیداشت یوم الله قدس اعلام میدارد با شرکت در راهپیمایی قدس همپای ملت ایران و ملتهای منطقه شعار "مرگ بر آمریکا" و" مرگ بر اسرائیل" سر خواهد داد.
این بیانیه افزوده است: فراکسیون بیداری اسلامی مجلس شورای اسلامی از مردم فهیم، آگاه و عدالت طلب ایران اسلامی دعوت مینماید با حضور گسترده و پرشور خود در راهپیمایی روز جهانی قدس، پاسخ قاطعانهای به جنایات و شیطنتهای رژیم اشغالگر قدس و مدعیان دروغین دموکراسی و حقوق بشر داده و نشان دهند که آزادی قدس شریف، فلسطین عزیز و سایر کشورهای دربند استکبار جهانی را نزدیک و محتوم میداند."
حبیبی تصریح کرد: امسال چهره امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به عنوان شاخص پرچمدار آزادی قدس عزیز در نگاه جهانیان به ویژه جهان اسلام منورتر شده و این به معنای تحقق وعده های الهی به پاس ایستادگی ملتها در برابر ستم استکباری جهانی است. امسال روز قدس باشکوهتر از هر سال برگزار خواهد شد.
جامعه المصطفی العالمیه نیز به مناسبت روز جهانی قدس بیانیه صادر کرده و اعلام داشت که روز جهانی قدس، که یادگار بزرگ بت شکن قرن، حضرت امام خمینی (ره) است، سپاهان اسلام در جای جای دنیا، در برابر دیدگان حیرت زده مستکبرین و زورگویان عالم با وحدت و یکپارچگی از استکبار جهانی به ویژه امریکا و اسرائیل غاصب اعلان نفرت و بیزاری می نمایند و آزادی هرچه سریع تر قدس شریف را مطالبه می کنند.
جامعه المصطفی العالمیه در ادامه این بیانیه تصریح کرده است: طلاب ، فضلا ، استادان و کارکنان این تشکل ضمن محکوم کردن کشتار بی رحمانه مردم غیر نظامی ، ویران کردن خانه های ، به کار گیری بمب فسفری و برخی سلاح های ممنوعه دیگر ، بستن راه غذا و دارو و سوخت و دیگر نیازهای اولیه مردم و بسی جنایات دیگر و ده ها سال اشغال سرزمین های فلسطینی اعلام می دارد که همگام با امت متدین و روزه دار مسلمان در سراسر جهان ، در راهپیمایی عظیم روز جهانی قدس شرکت کرده ، با اعلام انزجار و تنفر ، از خداوند منان ، آزادی کامل قدس شریف را از چنگال دژخیمان و زورگویان مسئلت می کنیم.
جمعیت حامیان آزادی قدس شریف نیز طی بیانیه ای اعلام کرد: روز جهانی قدس امسال در شرایطی برگزار می شود که جهان اسلام شاهد بزرگترین رویدادها و تحولات تاریخ معاصر است.
در این بیانیه آمده است : جمعیت حامیان آزادی قدس شریف ضمن اعلام حمایت از بیداری جهانی و قیام اسلامی در سراسر جهان اسلام، این حرکت مبارک را - همان گونه که امام راحل نیز پیش بینی کرده بود- گامی بزرگ در مسیر آزادسازی فلسطین و قبله اول مسلمانان می داند. این جمعیت از مردم مسلمان سراسر ایران اسلامی دعوت می کند به تبعیت از رهنمودهای والای حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری، با شرکت یکپارچه در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس، ضمن اعلام حمایت و همبستگی با قیام اسلامی مسلمانان کشورهای اسلامی و میثاق مجدد با آرمان آزادی قدس، اقتدار ملت اسلام را در برابر نظام سلطه جهانی به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم به نمایش گذارند.
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